Davidové nejspíš začnou ve stejném útoku! Kam umístí lodivod Bruins Zachu?

Jim Montgomery převzal lavičku Bostonu po úspěšném Cassidym. Hlavní kouč Bruins poodhalil plány se sestavou. V úvodních týdnech se bude muset Boston obejít bez několika hvězd, kanadský kouč tak bude mít dost času na to, aby dal dohromady hráče, kterým to spolu na ledě bude šlapat.

V úvodu ročníku bude Bruins chybět Brad Marchand, Charlie McAvoy a Matt Grzelcyk. Právě proto bude mít nový lodivod Bruins mnoho prostoru na manévrování a hledání ideální sestavy, která zaútočí na slavnou trofej.

V podcastu Gresh & Keefe se rozpovídal o tom, jak nejspíše bude vypadat sestava v úvodu tréninkového kempu Medvědů. Montgomery hledá křídla pro Bergerona. Zatím to vypadá, že největšími adepty jsou Pavel Zacha a Jake DeBrusk, kteří s kampitánem začnou v kempu. Druhé lajně bude šéfovat David Krejčí, který obnoví spolupráci s Davidem Pastrňákem. Třetím do party by měl být Taylor Hall.

„Pokud budeme úspěšní, tak sestavou hýbat nebudu. Ale během 82 zápasů můžou některé věci přestat fungovat a proházím útoky. Pasta může hrát jak s Bergeronem, tak s Krejčím. Nejspíš ale začne ročník s Davidem,“ zamyslel se v rozhovoru Montgomery.

Zároveň se novému trenérovi zamlouvá i Pavel Zacha, který od Kanaďana nejspíš dostane velkou šanci. „Přivedli jsme opravdu dobrého hráče. Myslím, že bude pro Pavla dobré začít kemp s Bergeronem, naučí se od něj bojovnosti a jak správně hrát. Je to velmi talentovaný hokejista a už to na úrovni v NHL několikrát ukázal. Nyní dostane šanci hrát s jedním z nejlepších hráčů ligy,“ vzkázal na adresu pětadvacetiletého křídelníka.

Vedle Davidů bude nejspíše Taylor Hall, kterému se po příchodu do Bostonu vedle Krejčího velmi dařilo. „Když hrál Taylor s Krejčím, tak měl větší volnost. Měl více prostoru a větší šanci z rychlého protiútoku skórovat. Proto bych je chtěl na začátku zkusit vedle sebe,“ přemýšlel nahlas Montgomery.

„Uvidíme, jak bude vypadat chemie na ledě a kdo bude nejvíce dřít. Budeme hledat tak dlouho dokud nenajdeme tu správnou chemii, která bude fungovat,“ vzkázal před začátkem tréninkového kempu.

Bruins udělají maximum, aby zvedli Stanley Cup nad hlavu. Však kvůli tomu ještě ponechali staré jádro, podepsali Bergerona s Krejčím a pokusí se o poslední velký útok na slavnou trofej před začátkem přestavby.

