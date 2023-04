Davidovi schází krok k vyřazení Goliáše!

Nečekaný scénář začíná mít pomalu ale jistě reálné obrysy. Loňský šampion NHL má proti Seattlu velké problémy a nyní se nachází nad propastí. Laviny jsou zápas od vyřazení, zatímco jejich vyzyvatel může opět přepsat klubovou historii.

Seattle svoji pouť play-off začal skvěle, když urval proti Coloradu své historicky první vítězství ve vyřazovacích bojích. Obhájce Stanley Cupu sice dokázal ovládnout následující dva duely, ale pak přišly další dvě porážky a nyní už nesmí zaváhat.

Fanouškům Krakenů se o takovémto průběhu série ani nesnilo. Překvapeni jsou i hráči Colorada, kteří od soupeře nečekali tak mohutný vzdor. Na ledě je to mezi oběma soky podstatně znát.

Obětí se stal Jared McCann, který po tvrdém nárazu od Makara chyběl Seattlu v posledním duelu. Oslabení ovšem bylo oboustranné, jelikož Makar dostal jednozápasový trest. I přes absenci elitního křídla ovšem Krakeni urvali cenné vítězství a jsou blízko k senzaci.

„Je to skvělé, ale na konci je ten čtvrtý a nejtěžší krok a my to víme,“ řekl útočník Seattlu Yanni Gourde.

Na druhé straně převládá velké zklamání, jelikož dle predikcí měla být tato série pouze zahřívacím kolem pro Colorado.

„Jsem si jistý, že jsme teď velmi frustrovaní, že jsme si doma nechali uniknout takovou příležitost,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar. „Opět náš výkon nebyl blízko ke hře, kterou musíme hrát, abychom byli úspěšní. Není to hokej, který jsme hráli celý rok, ale budeme se muset resetovat a dostat se tam. Právě teď v této sérii bych řekl, že naše sebedůvěra je nízká a musíme najít způsob, jak ji získat zpět.“

Podobně mluvila i jedna z největších hvězd Lavin.

„Je to těžké, ano. Nehráli jsme náš hokej, nevím proč,“ řekl Nathan MacKinnon. „Musíme najít způsob, jak sem vrátit sedmý zápas. Myslím, že si sami střílíme do vlastní nohy.“

Colorado před sebou nemá vůbec lehký úkol. Balancuje na velmi tenkém ledě a musí se pokusit odvrátit hrozící blamáž.

