Debakl! Vegas rozprášilo Pantery, v zápase bylo uděleno 148 trestných minut

Vegas nadělilo Floridě sedm branek a dostalo se do vedení 2:0 na zápasy. Rozhodčí se dnes ve druhé a třetí třetině museli hodně otáčet, rozdali v nich hned 142 trestných minut. Radko Gudas nedohrál utkání, bude připraven na duel číslo tři?

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - FLORIDA PANTHERS

7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

STAV SÉRIE: 2:0

Vegas zničilo Floridu

Co se týče střel na branku, šlo o velmi vyrovnané utkání. Florida měla dokonce o tři pokusy více, nicméně gólově jí to příliš nelepilo. Naopak domácím stačilo pouhých osmadvacet střel na to, aby Bobrovskij byl nucen střídat a Lyon inkasoval po nástupu do branky tři góly.

V zápase se dnes ve druhé a třetí třetině hodně přiostřilo. Sudí ve čtyřiceti minutách rozdal 142 trestných minut. Například Tkachuk jich posbíral hned 22. Do třetího zápasu se tak máme na co těšit.

Otazník zůstává nad českým obráncem Gudasem, který v dnešním zápase odehrál pouhých 131 vteřin.

Branky a nahrávky

8. Marchessault (Stephenson, Eichel), 18. Martinez (Barbašev, Marchessault), 23. N. Roy (Carrier, Whitecloud), 28. Howden (Stone, Stephenson), 43. Marchessault (Eichel), 51. Amadio (Karlsson), 58. Howden (Amadio, Carrier) – 41. Lundell (Duclair), 53. Tkachuk (Bennett, Mahura).

Statistika

Střely na branku: 28 – 31 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 84 – 64



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 27:10

Alex Lyon (FLA) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 32:50



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 2:11



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) – 2+1

2. Ivan Barbašev (VGK) – 0+1

3. Brett Howden (VGK) – 2+0

