DeBoer míří na olympiádu. Je to vrchol, těší se

To, že Kanada je schopna poslat na olympiádu naprostý výběr hvězd, není nic nového. Maličko se ale opomíjí to, že země javorových listů má také vynikající trenéry. Před pár dny jsme publikovali článek, ve kterém jsme psali o jmenování Jona Coopera trenérem olympijského výběru. Mezi jeho asistenty najdeme opravdu zavedená jména. Kromě Bruce Cassidyho a Barryho Trotze také Petea DeBoera.

Reprezentace pro DeBoera nebude nic nového. Kanadu jako trenér vedl na světovém šampionátů juniorů i dospělých, na olympiádu ale pojede prvně.

„Je to naprostý vrchol mezinárodního hokeje. Dokonce bych to přirovnal ke Stanley Cupu,“ řekl ke svému působení na lavičce Kanady DeBoer. „Je to výjimečné. Může to být šance, co přijde jednou za život.“

Zatím to vypadá, že by na olympiádu mohly jet opravdu ty největší hvězdy. Pokud nezasáhne vyšší moc v podobě další vlny pandemie, hokejisté z NHL mají olympiádu slíbenou. To by znamenalo, že by se DeBoer mohl setkat s Marcem-Andrem Fleurym. Jeho kauza hýbala vodami NHL poslední týdny.

„Sami se podívejte, jak jsme ho v sezoně využívali… Nikdo nemůže říct, že jsme s ním zametli. Byl plnou součástí našeho týmu, a tak to také vypadalo,“ řekl na toto téma diplomaticky.

DeBoer také uvedl, že se svým kolegou Jonem Cooperem pravidelně komunikuje. Letos v létě řešili podobné starosti, a to v podobě obměny týmu. Z Vegas odešel nejen Fleury, ale i Ryan Reaves či Nick Holden. Na první pohled žádní hvězdní hráči, ale v kabině působili jako nikdo jiný.

Podobný problém řešil i Cooper, jemuž kvůli nabité situaci pod platovým stropem odešlo hned několik útočníků z třetího a čtvrtého útoku.

Cooper ale má to “své“ za sebou. Svůj tým dovedl ke dvěma Stanley Cupům. To DeBoer zatím spíše sbírá zklamání. Pár let po sobě jsou Golden Knights velkými favority, zatím to ale ne a ne vyjít.

„Proto ráno vstávám. Abych mohl najít odpovědi na otázky, proč to zatím nevyšlo. Podívejte se na Tampu. Ta čekala sedm let. Plno zklamání a slz. Nakonec to ale dovedli k dokonalosti a teď jsou jedním z nejlepších týmů ligy. Není to lehké, ale jednou to přijde,“ věří.

V zimě budou mít možnost zvítězit společně. Pod pěti olympijskými kruhy.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+