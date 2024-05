DeBoer na cestě za Stanley Cupem. Už zase. Klapne to tentokrát?

Když vede Pete DeBoer svůj tým směrem ke Stanley Cupu, udělá povětšinou velkou stopu. Ve vyřazovacích bojích se objevil devětkrát během svých 16 sezon v roli trenéra NHL. Sedmkrát – z toho pětkrát v řadě – postoupil alespoň do třetího kola. V pátek se mu to podařilo znovu, když Dallas v šestém utkání druhého kola porazil Colorado.

"Samozřejmě jsem na to hrdý," řekl v sobotu na letišti po návratu Stars z Denveru. "Být tolikrát ve finálové konference je opravdu výsada. Jen se musím pokusit, abychom pro jednou skončili na nejvyšším místě."

DeBoer vyhrál 86 zápasů play off, čímž se vyrovnal Kenu Hitchcockovi a Peteru Lavioletteovi na jedenáctém místě v historii NHL, je o jedno místo za desátým Jonem Cooperem.

"Líbí se mi, že hrajete jen s jedním soupeřem a můžete se skutečně soustředit jen na něj," popisoval. "Vždy se snažím najít ty dvě nebo tři věci, které jsou v sérii opravdu důležité a u kterých se musíte ujistit, že o nich tým ví a plní to."

Vyhrál 17 sérií, čímž se vyrovnal Miku Keenanovi na sedmém místě v historii ligy, o jedno místo za Cooperem, Toe Blakem a Darrylem Sutterem.

Do finále Stanley Cupu postoupil dvakrát, v roce 2012 s New Jersey Devils a v roce 2016 se San Jose Sharks. Trénování v play off je jiné než v základní části, nicméně byť je v tom DeBoer úspěšný, k vrcholu to ještě nevedlo.

"Pro mě je důležitá upřímně řečeno cesta," dodal. "Samozřejmě jsem to ještě celé nevyhrál, ale ať už jít daleko znamená finále konference nebo finále, tak se tou cestou společně s partou a týmem zocelíte, protože je to nesmírně těžké a vyžaduje to oběti. Proto hokej děláme, nic lepšího není."

V minulé sezoně to byl taky pořádně dlouhý běh, Dallas skončil až ve finále konference, kde po těsném souboji padl na hokejkách Vegas Golden Knights, pozdějšího vítěze.

"Podle mě je to nejlepší liga na světě," řekl DeBoer. "Loni se mi to potvrdilo. Kdybychom letos nedokázali vyhrát, byla by tam u mě parta chlapů, které jsem trénoval a které jsem to moc přál."

Tenhle tým Dallasu však vypadá až osudově. Proč? Na titul čeká DeBoer (1 179 zápasů v základní části, které odtrénoval) s obráncem Ryanem Suterem (1 444 odehraných zápasů v základní části), Joem Pavelskim (1 332), Jamiem Bennem (1 112) a Mattem Duchenem (1 056).

"V lize je spousta kluků, kteří by, myslím, rádi viděli, jak tito borci dosáhnou nejvyššího cíle," zasnil se DeBoer.

