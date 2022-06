DeBoera čeká další štace. Vyhazov se mnou zatřásl, přiznává

Peter DeBoer za sebou má turbulentní měsíce. Byly plné tlaku, jestli se s nabitou soupiskou Vegas dostane do play off. Nepovedlo se, a tak přišel vyhazov. Po něm ale na nic nečekal. Jakmile se začaly ozývat telefony se zájemci, neváhal. Věděl, že chce zase trénovat. Nakonec je z toho štace v Texasu.

Čtyřiapadesátiletý kouč je v NHL zavedeným jménem. Už teď je v historických tabulkách velmi vysoko. Není tak divu, že o něj byl zájem. Nejdřív se však musel vzpamatovat z těžkého konce sezony a vyhazovu.

„Ten se mnou zatřásl,“ přiznal na tiskové konferenci, na níž ho veřejnosti představil generální manažer Stars Jim Nill. „Už nějakou dobu trénuju, už jsem byl vyhozen. Vždycky to chvíli trvá, než se vám zahojí rány, ale pak začne bzučet telefon s nabídkami a zase se těšíte.“

Dalo by se říct, že pokud by v příští sezoně DeBoer netrénoval, bylo by to divné. Zaprvé: týmů, které byly letos v létě bez trenéra, bylo a je opravdu mnoho. A zadruhé: DeBoer je zvyklý trénovat, nikdy si nedával pauzy.

Jak by mělo vypadat jeho působení v Dallasu? Základem je dostat se do play off. V něm pak třeba udělat zázrak. Jim Nill se totiž vyjádřil, že tým toho schopný je. Kde začít? Musí šlapat největší hvězdy a s nimi celá ofenziva.

„Řekl bych, že to není žádné tajemství,“ dodal někdejší trenér San Jose či New Jersey. „Chceme odemknout ofenzivní potenciál, který tihle borci určitě mají. Půjde o to, abychom našli ideální styl, jakým se prezentovat. A také o to, abychom zjistili, z jakých hráčů můžeme vytřískat víc. Někdy to jde ruku v ruce.“

Řeč byla pochopitelně o dvojici Tyler Seguin a Jamie Benn. Dohromady z platového stropu odkusují téměř dvacet milionů dolarů. Jejich výkony tomu ale absolutně neodpovídaly, ani jeden z nich se nedokázal dostat na hranici padesáti bodů.

