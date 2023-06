DeBrincat a Ottawa? Žádná love story, Američan chce pryč, hrozí mu arbitráž

Měl být jedním z tahounů Senátorů. Ostatně i generální manažer Pierre Dorion říkal: "Přivedli jsme ho, abychom s ním uzavřeli dlouhodobou smlouvu." Jenže plán klubu z hlavního města Kanady nespíš neklapne. DeBrincat, báječný střelec, co má za sebou dvě čtyřicetigólové sezony, chce pryč. Možná se vzhlédl v příběhu Matthewa Tkachuka, možná jen potvrzuje současný trend, kdy mladé hvězdy rády mají osud ve svých rukou a dávají vale méně atraktivním destinacím.

Johnny Gaudreau, Tkachuk a teď DeBrincat.

Kluby ze země javorového listu přicházejí o báječně nadané plejery "made in USA". Ano, s posledně jmenovaným to teoreticky může dopadnout ještě jinak, ale berte za prakticky hotovou věc, že se toto léto bude stěhovat. Jakékoliv jiné řešení je méně výhodné. Pro obě strany.

DeBrincat má za sebou solidní sezonu, zvládl 66 bodů, napříč NHL o něj jistě bude zájem. GM Dorion ostatně už sbírá nabídky od svých protějšků z ostatních klubů zámořské soutěže a dumá, kam nespokojeného forvarda poslat.

Nechce prodělat, před očima má cestu floridských Panterů do finále Stanley Cupu dirigovanou Tkachukem. Co na tom, že Calgary za něj získalo mnohé, Flames vidí ve světle úchvatného tažení kdekdo jako jasné poražené.

Obezřetnost, s jakou Dorion operuje, dokládá i rozhodnutí zapsat DeBrincata k arbitráži. U té by si pětadvacetiletý rodák z Farmington Hills přišel minimálně na 85 procent ze své poslední mzdy (devět milionů dolarů).

Pro Sens by stlačení jeho gáže k této hranici znamenalo alespoň drobnou úsporu.

Je ale jisté, že ani Dorion, ani DeBrincat k arbitráži nechtějí. Vždyť by se po uplynutí ročního kontraktu, o jehož výši by rozhodl soudce, stal kanonýr s dvanáctkou na zádech neomezeně volným hráčem a Ottawě by eventuálně utekl bez náhrady. Případně za mnohem slabší odstupné.

Samotný hráč by si jistě rád ušetřil zážitek, který může být mnohdy jen pro silnější povahy. Takový Tommy Salo se kdysi pod náporem ostrých argumentů u arbitráže rozbrečel. Nerad by navíc rok trčel někde, kde celá kabina ví, že nechce být. Představte si to dusno.

Pro DeBrincata by bylo ideální, kdyby ho Dorion vyměnil a on se pak mohl dohodnout na podmínkách smlouvy se svým novým "zaměstnavatelem". Ostatně přesně to žádá. A zdá se, zdá, že je jen otázkou času, kdy ke trejdu dojde.

