DeBrincatův odchod byl zdrcující, říká chicagský Kane. Spekulace neprožívá

Pořád je fantastickým hokejistou, směrem dopředu jedním z nejlepších v NHL. Jenže už nějaký čas vězí v podprůměrném mančaftu, Chicago už dávno není onou novodobou dynastií a mašinou na Stanley Cupy. Po letním výprodeji se síla Blackhawks ještě více smrskla, patrně budou za ligové otloukánky. Patrick Kane přesto příliš nevnímá zvěsti o tom, že právě on − americká superstar s číslem 88 − se bude stěhovat jako další. "Jsou to jen prázdné řeči," říká o spekulacích.

Kane a Černí jestřábi.

Tohle spojení platí už patnáct let, výjimečný technik během nich odehrál se slavným, byť pro některé jedince kontroverzním logem na prsou 1107 bodů. Blýskl se v nich 1180 body.

Poslední sezona ukázala, že buffalský rodák v třiatřiceti nezpomaluje. Zvládl 92 bodů, jen 13 hráčů bylo lepších. Ani jeden z nich neměl ze života ukrojeno víc než populární "Kaner", kterému – ač se to zná až neuvěřitelné – je už třiatřicet.

Vzhledem k uvedené statistice ovšem stále má co nabídnout, ve většině klubů NHL by byl tou nejzářivější hvězdou. On ale dál kotví v Chicagu, s nímž si za posledních pět ročníků zahrál v play-off jen jednou.

Není divu, že po odchodech prakticky každého s trochou talentu se spekuluje i o jeho přestupu. Vždyť koho by bavilo "na stará kolena“ prohrávat? A napříč zámořskou profiligou je tolik mančaftů, kde by mě Kanel lepší vyhlídky a nohl zabojovat o čtvrtý prsten!

Jenže zůstává jen u slov.

"Spekulacemi se nezabývám, je to mnoho povyku pro nic. Ale chápu, že pro spoustu lidí je to zajímavé téma s ohledem na to, v jaké fázi se náš tým momentálně nachází, a také kvůli mému kontraktu," pověděl pro The Athletic.

Stěhoval se i Kubalík

Příští rok mu vyprší megalomanský pakt na 84 milionů dolarů, který je zároveň nejspíš jedinou, ale zato naprosto zásadní překážkou ve výměně vítěze Hart Trophy z roku 2016. "Co vím, tak nedošlo na žádné významnější diskuze mezi Blackhawks a případnými zájemci," tvrdí Kane.

Na rozdíl od Kirbyho Dacha, Dominika Kubalíka, Dylana Stromea a hlavně Alexe DeBrincata tak nejspíš ve Windy City zůstane. Pohledem nestranného diváka, co by rád viděl ty nejlepší vedle schopných kumpánů, je to velká škoda.

Kanea nepochybně štve, do jaké situace se Chicago dostalo.

Řešilo skandály, bojovalo s platovým stropem, doplácelo na přemrštěné smlouvy a oslabovalo. A tváří v tvář čelí nevyhnutelné a dlouhé přestavbě. Mnozí měli za to, že DeBrincat, čtyřicetigólový snapr, bude jejím symbolem.

Dalším Patrickem Kanem.

Ale ne, všechno je jinak, cesta zpátky na výsluní bude mnohem trnitější Dlouhá a bolavá.. Snadno pochopíte, že Kane odchod oblíbeného spoluhráče, patrně toho nejlepšího, jakého za posledních pět let měl, nesl těžko.

"Když se to ke mně doneslo, bylo to pro mě zdrcující. Skvěle jsme si rozuměli, navíc jsme byli výborní přátelé, z kluků v kabině mi byl málokdo tak blízký," přiznal fenomenální forvard. Teď bude své mistrné přihrávky posílat jiným.

Zahraje si s Reichelem?

Známý web DailyFaceoff mu předpovídá za parťáky do lajny Philippa Kurasheva s Lukasem Reichlem. Se vší úctou k nim, a celé hokejové rodině Reichelů obzvlášť, to rozhodně pro Kanea neznamená polepšení si.

Řádit bude i tak, své si uhraje, ještě se třeba blýskne jako mentor. Příliv proher ale neodvrátí. Zachránit jej od role mučedníka může jen trejd, nicméně Kane by s ním vzhledem ke klauzuli o nevyměnitelnosti musel souhlasit.

A je jasné, že bude vybíravý. Svůj pevný vztah k městu a klubu nezahodí jen tak, muselo by přijít laso z destinace, kam by to Kane táhlo. Ale to už přicházejí na řadu drby a zvěsti, které sám plejer číslo 88 neprožívá, neřeší a nevnímá.

