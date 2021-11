DeBrusk chce změnu! Oficiálně požádal o výměnu

Zajímavé zboží se v noci objevilo pro možné zájemce, kteří hledají rozšíření své ofenzivy. Vyšlo totiž najevo, že bostonský Jake DeBrusk o víkendu oficiálně požádal o výměnu. Intenzivně se tak hledá možný obchodní partner.

Jako první s touto informací přišel novinář TSN Ryan Rishaug, který napsal: “Dnes jsem mluvil s Rickem Valettem, agentem Jakea DeBruska, a ten mi potvrdil, že o víkendu požádali o výměnu. Měli pocit, že změna prostředí pomůže všem. Zatímco Bruins budou hledat zájemce, DeBrusk s týmem zůstane.”

Je tak jisté, že budoucnost DeBruska rozhodně nebude spojená s Bostonem. Vzájemný vztah mezi hráčem a klubem tak rozhodně neplní očekávání, která DeBruskovým draftováním v roce 2015 vznikla.

Jeho start v NHL vypadal přitom velice nadějně. V sezoně 2017/18 skočil do ligy jako nováček a zapsal šestnáct branek a sedmadvacet asistencí. V následujících sezonách bodoval dvaačtyřicetkrát, respektive pětatřicetkrát.

Postupem času však jeho výkony padaly, a tak se trenérský štáb snažil pád zmírnit. Z DeBruska se stal velký cestovatel sestavou. Z leva šel doprava, zahrál si ve čtvrté lajně, zkoušen byl v obou přesilovkových formacích a několikrát skončil jen na tribuně.

Nic nezabralo, jediným řešením je nyní výměna.

“Problém s Jakem je, a viděli jsme to už několikrát, že když sbírá body, víc se snaží,” popisoval problémy otevřeně trenér Medvědů Bruce Cassidy. “Když ale není produktivní, jeho snaha jde dolů. Připomínáme mu to roky – nepřestávej jenom kvůli tomu, že neboduješ.”

Co se bodů týče, je to letos slabé. Bilance 3+3 rozhodně není něčím, co by mohlo lákat možné zájemce.

Lákadlem je však rozhodně DeBruskův nesporný potenciál. Když chce a má formu, je opravdu platnou zbraní. Ne nadarmo se o něm říkalo, že je schopen vstřelit i čtyřicet branek za sezonu. Je rychlý, nebojácný a vyzná se před brankou soupeře.

Navíc bude levný. Letos nevýrazné statistiky, žádost o trejd i fakt, že mu po sezoně končí smlouva. To všechno hraje pro DeBruska i kupujícího, pro Bruins však ne. Ti se budou muset zbavit svého útočníka velice levně.

