Debut, co dojal i naštval českou mámu. Druhý z Xhekajů bodoval a rozdával pěsti

Když za Simonou a Jackem Xhekajovými doputoval v ochozech Centre Bell reportér Kyle Bukauskas a chtěl po nich pár slov o tom, jaké to je vidět v ostrém zápase NHL oba syny, tedy kromě už dobře známého Arbera i mladšího Floriana, sympatická Češka, rodačka z Hradce Králové, se usmívala a do mikrofonu básnila: "Je to ohromné. Pro tohle jsme celá rodina dřeli." Tolik už nezářila, když pak sledovala, jak "Ferda Mravenec," jak zní jedna z debutantových přezdívek, rozdává rány.
Táta Jack obdivně zíral.
Brácha Arber nadšeně třískal holí do mantinelu. Jen máma se spíš kabonila. Z kontrastu jejich reakcí se stal hit a bavily i komentáře fanoušků, jako třeba "Při rodinné večeři bude u Xhekajů bude veselo..."
Florian při výhře 5:2 nad torontskými Maple Leafs dostal necelých deset minut na ledě. A využil je na maximum. Rozdal tři hity, dvakrát vypálil, stihl zblokovat střelu, porvat se a také díky asistenci u jedné z tref Joshe Andersona zapsat premiérový bod v NHL.
Pobil se s Dakotou Mermisem a průběh asi nejlépe vystihli v Montreal Gazette. "Mermis připomínal lidskou piňatu." Ano, jednadvacetiletý forvard ukázal, že to s odhozenými rukavicemi umí. Podobně jako Arber, přezdívaný Wi-Fi.
Že "bratři v triku" budou velkým tématem pro zápas dvou klasických kanadských klubů, bylo jasno celou sobotu. I sítě oficiálního webu NHL.com začaly plnit fotky s Arberem a Florianem. A třeba také s polštáři v barvách Canadiens s jejich jmény, které jim jako klukům spíchl soused.
Samozřejmostí pak bylo už klasické nováčkovské kolečko na ledě.
Florian si premiéru pochvaloval: "Byl to neuvěřitelný první zápas, myslím si, že jsem si ani lepší nemohl přát. Spoluhráči po mé bitce jásali, bylo fajn vidět, že se jim to zamlouvalo. A divákům taky. Měl jsem v sobě tolik adrenalinu!"
"Naši pro nás obětovali úplně všechno. Je krásné jim to takhle vracet," řekl na adresu Simony a Jacka, kteří makali do úmoru, aby i přes skromné podmínky, jaké si v případě dvou emigrantů umíte představit, mohli synové hrát hokej.
"Jsem na něj pyšný. Hrál tvrdě, nikdo se nechtěl s ním a Andersonem dostat do křížku, schytat hit... A tak jim odevzdávali puky. Svou roli tak plnil perfektně," pochválil Floriana, který jako 10. hokejista v této sezoně zvládl při úvodním startu v NHL bodovat, Arber.
Nepochybně o těch dvou bude ještě hodně slyšet...
