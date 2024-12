Debut, gól a je za hvězdu! Tohle si snad ani nezasloužím, říká Laine

Patrik Laine se vrátil do NHL po dlouhých 354 dnech, ale podle svých slov se při svém prvním zápase necítil dobře. Na ledě Bell Centre to však rozhodně nebylo znát. Jeho návrat nebyl jen o gólu, kterým poslal Montreal do vedení proti NY Islanders, ani o brilantní práci s pukem. Laineho výkon přinesl divákům a spoluhráčům vlnu nadšení.

Laine byl klíčovým dílkem plánů Montrealu na tuto sezonu. Trenér Martin St. Louis a vedení klubu od září mluvili o tom, že tým bude schopen konkurovat díky jeho přítomnosti v elitních útočných formacích. Tento zápas byl první příležitostí, kdy mohli Canadiens ukázat, jak by mohli hrát s plnohodnotným Lainem v sestavě. St. Louis po utkání přiznal, že poprvé cítil, že nemusí intenzivně řešit složité nasazování hráčů, což přičítal právě větší hloubce sestavy, kterou Laine přinesl.

Branka, kterou Laine vstřelil, byla prostě jeho. Po přihrávce Lanea Hutsona v přesilovce poslal puk přesně do místa, kde se spojovala tyč s břevnem. Bell Centre explodovalo nadšením a Laine se dočkal bouřlivých ovací. Sám přiznal, že tento okamžik pro něj znamenal nesmírně mnoho. „To bylo to nejúžasnější, co jsem kdy zažil. Nezasloužím si to, ale budu si to pamatovat navždy. Beru to pokorně a jsem vděčný, že mohu být tady,“ řekl po zápase. Tento moment pro něj byl o to silnější, že si prošel těžkým obdobím – zranění kolene bylo jen dalším z řady problémů, které mu ztěžovaly poslední měsíce.

Před přestupem do Montrealu se Laine hledal. Jeho působení v Columbusu skončilo nešťastně, sezona mu byla zkrácena o 64 zápasů kvůli zlomenině klíční kosti a následný pobyt v programu NHL/NHLPA na podporu hráčů mu vzal chuť k hokeji. Přestup ke Canadiens přinesl nový začátek, ale zranění v přípravě znamenalo další ránu.

Laine si během utkání odkroutil 19 střídání s celkovým časem na ledě 17 minut a 27 sekund, což stačilo na to, aby zanechal výraznou stopu. Spoluhráči si jeho přínos nemohli vynachválit. Útočník Josh Anderson přiznal, že Laine během první přestávky opakovaně tvrdil, že se cítí hrozně. „Říkal, že má v sobě jen 20 sekund a pak končí. Ale když jsem ho sledoval, vypadal, jako by na ledě dominoval,“ uvedl Anderson.

Laine sám přiznal, že už jen obléknout dres Canadiens pro něj byl po všem, co zažil, obrovský úspěch. „Řekl jsem si, že už jen být tady a hrát je vítězství. Cokoliv, co přijde potom, je bonus,“ prohlásil.

Canadiens vyhráli zápas 2:1 v prodloužení, což byl pro Laineho ideální návrat. „Cítím se dobře a vítězství to jen zlepšuje. Jen být zpátky je požehnání a já jsem za to nesmírně vděčný,“ uzavřel Laine.

