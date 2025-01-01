Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30Jiří Lacina
Matěj Blümel se debutu v Bostonu nedočkal, jiný český nováček si premiéru v novém dresu odbyl. Ota Pavel kdysi sepsal fenomenální knížku „Dukla mezi mrakodrapy“ o fotbalistech pražského klubu v New Yorku. David Tomášek si mohl připadat trochu podobně.
Hodili ho rovnou mezi ty největší velikány současného hokeje! Tomášek nastupoval ve třetí formaci vedle Adama Henriquea a Isaaca Howarda. Příležitost ale dostal taky na první přesilovce s McDavidem s Draisaitlem.
Takhle jsme to všichni v Čechách chtěli, ne?
Nebyla to stoprocentní premiéra, Olejáři nakonec ztratili třígólové vedení a v nájezdech prohráli tahanici o druhý bod, ale jak píše edmontonský tisk: Bylo tu několik skvělých „poprvé“.
Devětadvacetiletý Tomášek a jednadvacetiletý „Ike“ Howard debutovali ve slavné lize. Edmonton Journal připomíná, že celých 393 hokejistů ve více než stoleté historii NHL odehrálo právě ten jediný zápas v NHL - včetně například Dona Cherryho, později úspěšného trenéra a kontroverzního komentátora, který strávil komplet kariéru po nižších soutěžích.
Všichni věříme, že David Tomášek u tohoto čísla nezůstane.
„Ohromné, David hrál první zápas v devětadvaceti, Howie těsně po škole,“ komentoval své parťáky pětatřicetiletý Adam Henrique. „Trochu legrační při pomyšlení, kolik toho mám odehráno já, zatímco oni začínají. Ale nervózní jsem v prvním zápase pořád byl…“
Tomášek samozřejmě taky má leccos za sebou a nebál se to připomenout. „U mě je to určitá cesta, on zrovna začíná,“ řekl k věkovému rozdílu s Howardem. „Přál bych si tady být v jednadvaceti, ale nebyl jsem tak dobrý. Slyšel jsem, že regule nováčka už nesplňuji, ale stejně jedu svoje první kolo. Až se jednou ohlédnu, budu na tenhle okamžik hrdý.“
Pro začátek strávil rodilý Pražák na ledě 13 minut a 20 vteřin. Na ledě byl už u první přesilovkové trefy. Pak se vytáhl při třetí brance, kdy zadovkou vyzval v předbrankovém prostoru ke skórování Leona Draisaitla. Němec dal svůj 400. gól v NHL. Takhle akce zahřála jako první využitá přesilovka Kanady na Four Nations, kdy se svět za podobnou přihrávku klaněl Crosbymu.
Na hodnocení je brzo, je ale fajn, že zkušený Čech potvrdil schopnost zapojit se s oporami klubu do kombinace. Že se mu z velkých spoluhráčů neklepou kolena.
Hokejistovi rodiče v hale nebyli. „Až moc plánování, snad dorazí později,“ řekl Tomášek. Dívali se aspoň na televizi? „Zápas začínal ve čtyři našeho času, snad chytili třetí třetinu,“ dodal dotazovaný.
Nabídky z NHL prý měl už ve 23-24 letech. Ale byly to hlavně dvoucestné smlouvy. Do toho přišla zranění. Nemyslel si, že je připravený. „Vzalo to hodně práce a potřeba bylo i štěstí. Samozřejmě těch deset let profesionálního hokeje je dlouhá cesta. Odehrál jsem roky v Evropě a měl nějaké úspěchy s národním týmem. To už si trochu věříte,“ říká k nynějšímu rozpoložení.
„Pro tyhle momenty to hrajete,“ dodal český veterán.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.