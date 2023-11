Debut za Detroit? Dejte mi týden, vzkazuje Kane. Číslo už má

Rozjel se z levého kruhu, svižně zamíchal pukem a mazácky poslal kotouč mezi brankářovy betony. Ano, Patrick Kane už kouzlí v barvách detroitských Red Wings, byť zatím jen na rozbruslení. Kdy si zahraje ostrý zápas a ukáže světu, jak na tom po zásadní operaci kyčle je? "Dejte mi týden, možná deset dní," poveděl zámořským novinářům. A co odpověděl na dotazy, proč podepsal právě s Rudými křídly?

"Srdce mě táhlo do Detroitu."



Prostá a všeříkající byla Kaneova odpověď. Pětatřicetiletý forvard měl vícero nabídek. Dokonce mu na stole ležely návrhy víceletých smluv. On si ale vybral další z klasických hokejových klubů. Mančaft, od kterého čeká další progres. Tým, kde se potká s Alexem DeBrincatem.



Krajanem, s nímž mu to tolik klapalo v Chicagu. Oba stihli před "reunionem" v Hockeytownu jednu zastávku. DeBrincat se z kabiny Blackhawks nedobrovolně vydal k ottawským Senátorům, Kane si splnil sen o štaci u Blueshirts.



Právě v New Yorku si teď poprvé navlečen v rudé uniformě zatrénoval.



"Tuhle organizaci čekají velké úspěchy. A já bych rád byl u toho," pověděl jeden z důvodů, proč kývl na nikterak přemrštěný kontrakt od Stevea Yzermana. Je na rok a Kaneovi vynese 2,75 milionu dolarů (reálně o dost méně - daně, provize agentovi, navíc je sezona už rozehraná).

.

"Poprvé možná naskočím už doma v Buffalu proti Sabres příští úterý, ale reálněji vypadá následný zápas se San Jose Sharks," míní vítěz Hartovy trofeje z roku 2016. S jakým číslem bude hrát? Pošetilá otázka.



Daniel Sprong, který dosud nosil osmaosmdesátku, okamžitě dal hrající legendě přednost. "Je to patrně nejlepší Američan v historii NHL," znělo Sprongovo vysvětlení. O co si řekl za svou vstřícnost? "Jak se mi bude Patrick ravanšovat, jsem nechal na něm," prohodil.



Takhle Kaneův dres vypadá. "Nádhera," vyhrkl nadšeně.

“Incredible franchise, incredible organization and I think the jersey is beautiful too.”



- @88PKane pic.twitter.com/mylNzuJiFI — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) November 29, 2023



Co Kane a zdraví? Fanoušky Red Wings uklidnil: "Jsou to dva měsíce, co mi lékaři povolili trénovat naplno. Včetně fyzických střetů s ostatními. Teď se potřebuju sehrát s týmem, zažít si rutinu, aklimatizovat se. O to jde víc než o stav mé kyčle, ta je OK.".

.

To, jak dopadla procedura zvaná hip resurfacing, si hodně pochvaluje.



"Můj pohyb do stran je teď mnohem lepší. Konečně také můžu nohu naplno zatížit," líčí rozdíl oproti minulé sezoně, v níž i přes značný zdravotní handicap zvládl 57 bodů. Věří, že si za pár duelů opět přivykne na vysoké tempo NHL a bude pro Detroit přínosem.



"Chci pomoct k postupu do play-off," dává si cíl. Působí natěšěně, optimisticky. Co od něj čekáte vy?

Share on Google+