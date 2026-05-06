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NHL

Definitivní nesmrtelnost. Boston vyřadí dres legendárního Bergerona

19. června 11:00

David Zlomek

Další číslo se navždy stane nedotknutelným. Vedení Bostonu Bruins ve čtvrtek oznámilo, že v příští sezoně slavnostně vyřadí dres s číslem 37, který patřil kanadskému centrovi Patrici Bergeronovi. Jeho trikot vystoupá pod strop haly TD Garden jako celkově čtrnáctý v historii organizace, čímž naváže na lednový ceremoniál, při němž se stejné pocty dočkala třiatřicítka Zdena Cháry.

„Během své pozoruhodné dvacetileté kariéry se Patrice etabloval jako jeden z nejlepších bránících útočníků, jaké kdy hokej viděl. Stal se základním kamenem jednoho z nejúspěšnějších období v historii naší organizace,“ vzdal hold klubové legendě prezident Bruins Cam Neely.

Bergeron, kterého Boston draftoval ve druhém kole v roce 2003, spojil s Medvědy celou svou kariéru. Až do svého odchodu do hokejového důchodu v červenci 2023 za ně odehrál všech svých 1 294 zápasů v NHL, ve kterých nastřílel 427 gólů a posbíral 1 040 bodů.

V historických tabulkách klubu mu tak patří úžasné třetí místo hned za Rayem Bourquem a Johnnym Bucykem. Jeho výjimečnost se navíc naplno ukazovala v play-off. I přesto, že měl pravidelně za úkol vynulovat nejlepší útočníky soupeře, dokázal ve 170 duelech bojů o Stanley Cup vyprodukovat 50 branek a 128 bodů.

Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy získal rekordně hned šestkrát. Přestože primárně platil za defenzivní štít a univerzálního vojáka pro všechny herní situace, postupem času se z něj stala i ofenzivní zbraň. Na pozici elitního centra první formace skvěle doplňoval Brada Marchanda s Davidem Pastrňákem a dominoval na přesilovkách. Vedle zisku Stanley Cupu z roku 2011 se pyšní i dvěma zlatými olympijskými medailemi z let 2010 a 2014.

Příští týden by navíc jeho kariéra měla dostat další zlatou tečku, očekává se, že hned v pondělí bude tento Kanaďan při první možné příležitosti zvolen do Hokejové síně slávy.

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