Déjà vu pro Toronto! Javorové listy čeká v prvním kole osudový soupeř!

Tak už je to tady! Začínají vyřazovací boje a Maple Leafs už konečně potřebují přejít přes strašáka jménem první kolo. Opět ovšem půjdou proti Tampě Bay, která právě minulý rok hvězdnou partu vyřadila v sedmi zápasech.

Rok se s rokem sešel a na stole máme opět stejný scénář. Jako byste vše vzali přes kopírák. Maple Leafs zakončili základní část opět na druhém místě divize a celek z Floridy zůstal těsně v závěsu na třetí pozici. Dva útočně laděné celky na sebe opět narazí již v prvním kole a jeden jistě skončí. Loňský rok tato série bavila a nabídla vyhrocený sedmý duel, kde se naplnilo prokletí, který se s kanadským týmem táhne již několik sezon jako stín.

Nyní má Toronto šanci na reparát. Sérii bude jistě hodně prožívat generální manažer Kyle Dubas, pod kterým už se židle hodně kýve. I on sám to ví, a proto se nebál obětovat vysoké pozice na draftu a prakticky se zbavil budoucnosti Maple Leafs výměnou za vidinu kýženého úspěchu.

Hokejové město z Kanady je považováno za mírného favorita série s Tampou. Toronto v závěru základní části bodovalo šestkrát v řadě a těsně se nestačilo ve Východní konferenci dotáhnout na Ďábly a Carolinu. Na výběru soupeře pro první kolo by to ale stejně nic nezměnilo.

Tampu naopak ve druhé polovině základní části trápily delší výpadky formy, které se Bleskům nevyhnuly ani v samotném závěru. Tampa Bay padla čtyřikrát v řadě a chuť si zlepšila až v 82 zápase proti Detroitu. Všichni však víme, že tento kádr dokáže v play-off přepnout na mnohem vyšší rychlost.

Maple Leafs navíc musí řešit nepříjemnou situaci. Problémy totiž nastaly ještě před vypuknutím vyřazovacích bojů. Jak Matt Murray, tak Ilja Samsonov utrpěli zranění a do závěru základní části nezasáhli. Mattu Murraymu se proti Detroitu na začátku dubna nevyhnul otřes mozku. Se startem ruského brankáře do prvního utkání vyřazovací části to vypadá optimisticky.

Vedení ovšem nechtělo uspěchat jeho rekonvalescenci, a tak zbytek sezony dochytal Joseph Woll. Ten by měl s největší pravděpodobností působit na začátku série jako dvojka právě za Samsonovem. Zranění Murrayho přišlo v nepravou chvíli a Toronto pochopitelně o stavu svého maskovaného muže před play-off mlží. To ovšem není jediná věc, která hraje v neprospěch kanadského celku.

Východní konference je letos našlapaná jako nikdy dřív. Pokud by Toronto postoupilo přes Blesky, narazilo by na lepšího z dvojice Boston – Florida. A všichni víme, co letos Medvědi předvádí. Nemluvě o tom, že pak by přišel nejlepší z Metropolitní divize, kde je úchvatná Carolina, rozjeté New Jersey nebo extrémně posílení Jezdci.

Pokud ovšem chcete získat stříbrný grál, musíte prostě a jednoduše vyřadit všechny. Šampion je jen jeden. Jedno je ale jisté. Tato vyřazovací část ve Východní konferenci bude jedna z nejtěžších od doby, co byly zavedeny platové stropy. Navíc je možné, že už by se podobná věc nemusela opakovat. Mnohé týmy si totiž stěžují na mezery v pravidlech, kterými některé celky obchází platový strop za úplatu v draftech. Hodnota týmu pak jasně přesahuje stanovený limit.

Před Torontem je tedy velká výzva ukázat svou sílu i za těchto extrémních podmínek. První krok je ovšem nejdůležitější. Tým musí zlomit prokletí a vyřadit loňského šampiona Východní konference, který minule krutě ukončil Javorovým listům sezonu již v zárodku vyřazovací části.

