Delší sezóna, kratší smlouvy. Jaké změny pro nás brzo čekají?

Vzájemné memorandum bylo ohlášeno už během draftu. Zbývá ratifikace dohody na straně majitelů i hráčů, což by snad měla být už formalita. V době nebývalého ekonomického rozkvětu a expanze našla liga s hráči poměrně hladce shodu na úpravách nové kolektivní smlouvy.

Co náš přesně čeká?

Asi nejvýznamnější změnou jsou dva zápasy základní části navíc, tedy místo 82 se bude hrát 84 utkání. Znamená to návrat k maximu z let 1992-93 a 1993-94. Je to mírné zvýhodnění pro týmy i borce, kteří mohou potenciálně nahánět různé rekordy, jakkoli je například ohrožení Gretzkyho zápisů i tak pořád utopie.

Prodloužení sezóny bude částečně kompenzováno nižším počtem přípravných duelů.

Dosud platilo, že tým mohl s vlastním hráčem podepsat maximálně osmiletou smlouvu, s cizím sedmiletou. Tyto lhůty se o rok zkrátí – tj. sedm u prodlužovaných hráčů, šest při změně týmu. Hokejisté až dosud preferovali jistotu, smlouvy jsou garantované i pro případ kariéru ohrožujících zranění. Na druhou stranu s růstem příjmů, stropů a platů je zřejmý aktuální trend kratších smluv. Hráči cítí, že za 3-4 roky může být jejich cena výrazně vyšší.

Auston Matthews podepsal loni v létě s Torontem jen na čtyři roky. Zajímavé bude sledovat rozhodnutí Connora McDavida, jehož jednání o nové smlouvě čeká. Pravděpodobně dá Edmontonu další šanci, ale je docela možné, že zvolí rovněž kratší závazek.

Změny nastanou i v možnosti přetékat platový strop skrze LTIR a pak hráče aktivovat na play off. Viz provokace Nikity Kučerova, který se před lety vysmál světu fotkou s pohárem v triku s nápisem „18 miliónů nad strop“. Příště už tahle možnost padne. I když zatím není jasné, jak bude vše fungovat.

Liga také standardizuje práva na výběr v draftu, dokud hráči nedosáhnou 22 let. Týmy byly schopny držet práva na juniorské hráče po dobu dvou nebo tří let, v závislosti na jejich věku, a pro univerzitní hráče po dobu čtyř let. Nyní budou tato práva držena, dokud hráč nedosáhne věku 22 let.

NHL rovněž uvolní cestu pro cestující brankáře na plný úvazek. Nouzoví záložní brankáři budou brzy minulostí. Všichni pamatujeme Davida Ayrese nebo Scotta Fostera, kteří nastoupili do zápasů a vyhráli poté, co se zranili dva brankáři na soupisce týmu. Každé mužstvo si nyní bude moci ponechat dalšího gólmana, se kterým bude trénovat a nastupovat do zápasu, místo aby mělo v pohotovosti náhradníka z „pivní“ ligy.

Posun nastává také v dress codu. Některé týmy už dřív zrušily povinné obleky pro hráče, trend svobodného odívání bude nyní standardem napříč ligou.

Spokojeni?

Nová kolektivní smlouva bude platit pro období 2026-30. Průběh jednání asi nejlépe zhodnotil výkonný ředitel NHLPA Marty Walsh: „Nesouhlasili jsme se vším, ale žádné velké výbuchy v místnosti.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+