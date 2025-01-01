Demidov okouzluje na kempu Canadiens: Výjimečný talent a poctivý pracant

13. září 15:45Eliška Faltýnková
Devatenáctiletý ruský útočník Ivan Demidov uchvátil fanoušky Canadiens už v loňské sezoně, kdy hned při debutu v NHL vstřelil svůj první gól a na další nahrál. Do příští sezony tak vstupuje s obrovskými očekáváními. A svůj velký talent potvrzuje už na nováčkovském kempu.
Příležitost ukázat, co v něm je, bude mít ruský mladík hned od začátku. Pravděpodobně totiž začne sezonu v elitní šestce a na první přesilovkové formaci Canadiens, což je pozice, o které může mnoho nováčků jen snít. Demidov však tuto šanci získal oprávněně.
Stanovil nový rekord KHL v počtu získaných bodů za sezonu hráčem do 20 let. V základní části nasbíral 49 bodů v 65 zápasech. Držitelem rekordu byl do té doby útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, který jako devatenáctiletý nasbíral 20 gólů a 42 bodů v 49 zápasech za Salavat Julajev Ufa. Zároveň Demidov získal ocenění Nováček roku a někteří spekulují, že stejné ocenění by mohl získat také ve své první úplné sezoně v nejlepší hokejové lize světa – byl by tak historicky prvním hráčem, jemuž by se povedlo získat tuto cenu v KHL i NHL.
Svá kouzla předvádí hvězdný teenager už na nováčkovském kempu Montrealu. Publikum obzvlášť zaujal parádním únikem zakončeným gólem proti krajanovi Arsenimu Radkovovi. Nejdříve naznačil kličku do bekhendu, místo toho ale nakonec puk elegantně zasunul mezi Radkovovy betony.
„Nikdy přesně nevíte, co udělá,“ obdivoval jeho drzé zakončení americký brankář Jacob Fowler, který by měl příští sezonu strávit na farmě v Laval Rocket. „Většina hráčů má určité zvyklosti a poznáte jejich tendence. On ale čte hru tak, jak se odvíjí před ním. Nemá v hlavě plán deset minut dopředu. Umí číst a okamžitě reagovat.“
Mladý útočník je často chválen také za svou pracovní morálku. Téměř celé léto strávil v tréninkovém centru klubu, kde pilně pracoval na zlepšování své hry. To potvrzují i další Fowlerova slova: „Je to výjimečný hráč a mimo led ještě lepší člověk. Jeho talent je jeden z největších, co jsem kdy viděl. Ale taky tvrdě pracuje. Je skvělé vidět, jak se mu už teď daří – a bude jen lepší.“
Slova chvály měl na jeho adresu také parťák Florian Xhekaj, který na kempu nastupoval v jedné lajně s Demidovem. „Je hodně talentovaný. Ten gól z úniku byl šílený!“ kroutil hlavou americký útočník s českými kořeny. „Já se mu jen snažím udělat prostor a poslat mu puk.“
Ivan Demidov má zatím předpoklady pro to, aby se stal hráčem, který diváky zvedne ze sedaček téměř při každém střídání. Kdykoliv vyjede na led, udělá něco neočekávaného. Montreal doufá, že se Demidov stane ústřední postavou jejich přestavby. Vyhlídky na jeho nováčkovskou sezonu jsou hodně vysoké. Obstát v takovém prostředí ale nebude jednoduché. Kanadští fanoušci i novináři mají na své hráče velké nároky.
