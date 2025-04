Děmidov vlétl do ligy jako uragán, Utah nadělil Predators sedmičku

Na dnešním programu bylo šest zápasů. Pozornost se strhla hlavně na mladičkého Děmidova, který skvěle vkročil do NHL a při svém debutu zaznamenal gól a asistenci. Jak dopadly ostatní zápasy?

Montreal si dnešní výhrou nad slabým Chicagem mohl zajistit postup do play-off. A do zápasu vkročil více než dobře hlavně díky Děmidovovi, který na první gól vymyslel exkluzivní asistenci a druhý gól Habs dokonce sám vstřelil. Domácí ale poté přestali hrát, Chicago přebralo otěže a otočilo stav zápasu. V posledních minutách základní části se podařilo vyrovnat Slafkovskému, a tak zaplněný stadion vyhlížel, zdali si jejich borci přeci jen připíší vítězství a tím pádem i postup do play-off. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech byl jediným úspěšným střelcem Nazar, a tak si Habs značně zkomplikovali postup do play-off.

Solidní noc zažili hráči Utahu, kteří rozstříleli Nashville vysoko 7:3. Clayton Keller v zápase zaznamenal 2+2, Cooley 1+2. Vejmelka dostal zasloužené volno, do zápasu naskočil jako starter Matthew Villalta.

Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks

3:4sn (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky

6. Newhook (Děmidov, Armia), 14. Děmidov (Matheson), 58. Slafkovský (Caufield, Hutson) – 19. Bertuzzi (Nazar, Bedard), 37. Nazar (Teräväinen, Rinzel), 46. Reichel (Slaggert, Greene), rozh. náj. Nazar.

Statistika

Střely na bránu: 21 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88%, odchytal 65:00

Arvid Söderblom (CHI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:51



Tři hvězdy utkání

1. Ivan Děmidov (MTL) 1+1

2. Frank Nazar (CHI) 1+1

3. Alex Vlasic (CHI) 0+0

Detroit Red Wings - Dallas Stars

6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Branky a nahrávky

5. A. Johansson (Larkin, Berggren), 14. DeBrincat (Kane, Kasper), 42. Berggren (Raymond, Seider), 45. Seider (Raymond, Larkin), 50. Raymond, 59. Tarasenko (Rasmussen, Seider) – 8. Bichsel (Benn, Rantanen), 29. Dadonov (Hintz), 32. Blackwell (Steel, Ceci), 53. W. Johnston (Benn, B. Smith)

Statistika

Střely na bránu: 37 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (DET) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 59:25



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Lucas Raymond (DET) 1+2

2. Moritz Seider (DET) 1+2

3. Jonatan Berggren (DET) 1+1

Florida Panthers - New York Rangers

3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky

3. Reinhart (Bennett, Rodrigues), 25. Verhaeghe (Forsling, Barkov), 34. Reinhart (Barkov, S. Jones) – 9. Rempe (K. Miller, Pärssinen), 36. Pärssinen (K. Miller, Cuylle), 38. J. Miller (Zibanejad, Kreider), 44. Trocheck (J. Miller), 57. Brodzinski (Kreider, Rempe).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00

Jonathan Quick (NYR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:40



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (NYR) 1+1

2. Juuso Pärssinen (NYR) 1+1

3. Sam Reinhart (FLA) 2+0

Nashville Predators - Utah Hockey Club

3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Branky a nahrávky

7. O'Reilly (F. Forsberg), 32. Evangelista (O'Reilly, Skjei), 35. Bunting (Matthew Wood, J. Barron) – 13. Kesselring (Cole, Kerfoot), 19. Bjugstad (Kerfoot, Stenlund), 24. L. Cooley (Keller), 25. Schmaltz (Hayton, Keller), 53. Keller (L. Cooley, Kesselring), 59. Keller (Guenther, L. Cooley), 60. Stenlund (Määttä, Kerfoot)

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 59:46

Matthew Villalta (UTA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (NSH) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:22



Tři hvězdy utkání

1. Clayton Keller (UTA) 2+2

2. Logan Cooley (UTA) 1+2

3.Ryan O'Reilly (NSH) 1+1

Vancouver Canucks - San Jose Sharks

2:1pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky

50. L. Karlsson (Blueger, D. O'Connor), 65. DeBrusk (Boeser, Q. Hughes) – 25. Celebrini (Toffoli, Cagnoni)

Statistika

Střely na bránu: 37 – 16 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Nikita Tolopilo (VAN) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 64:24

Alexandar Georgijev (SJS) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 64:35



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:56



Tři hvězdy utkání

1. Quinn Hughes (VAN) – 0+1

2. Macklin Celebrini (SJS) – 1+0

3. Nikita Tolopilo (VAN) – 15 zákroků

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings

0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky

3. Foegele (Danault, T. Moore), 10. Byfield (Kempe, Fiala), 19. Gavrikov (T. Moore, Foegele), 28. Fiala (Kempe, Kopitar), 49. Kempe (Kopitar, M. Anderson).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 36 | Přesilová hra: 0/6 – 2/8 | Trestné minuty: 53 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 59:50

Darcy Kuemper (LAK) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 48:13

David Rittich (LAK) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 11:47



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 11:47



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) 1+2

2. Kevin Fiala (LAK) 0+2

3. Trevor Moore (LAK) 0+2

