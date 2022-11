Desátá výhra v řadě pro Devils! Murray vychytal výhru Maple Leafs v Pittsburghu

Středeční noc přinesla devět zápasů a spoustu kvalitního hokeje. Skvělou formu dokázali potvrdit hokejisté New Jersey, kteří dokráčeli na ledě Montrealu k desáté výhře v řadě. Dobře si počínalo i Toronto, které s Mattem Murraym v brance vyhrálo v Pittsburghu.

TAMPA BAY LIGHTNING - DALLAS STARS

5:4pp. (1:1, 2:2, 1:1 - 1:0)

Zápas jak na houpačce

Bylo se rozhodně nač dívat. Oba celky se dokázaly během šedesáti minut dostat do vedení - Tampa dokonce třikrát, ale po třetí třetině platil nerozhodný stav. V prodloužení pak o výhře Lightning rozhodl Alex Killorn.

Branky a nahrávky

2. Colton (Naměstnikov, P. Myers), 25. Paul (Perry, Colton), 35. Stamkos (Cole, Killorn), 44. Cole (Paul, Killorn), 64. Killorn (Sergačjov, Stamkos) – 15. Marchment (J. Robertson, Hintz), 29. Pavelski (Heiskanen, Ja. Benn), 30. J. Robertson (Pavelski, Heiskanen), 56. Faksa.

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 32 | Přesilová hra: 1/5 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (TBL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:43

Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 63:43



Česká a slovenská stopa

Matěj Blümel (DAL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:44

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:14



Tři hvězdy utkání

1. Alex Killorn (TBL) - 1+2

2. Ian Cole (TBL) - 1+1

3. Nick Paul (TBL) - 1+1

MONTREAL CANADIENS - NEW JERSEY DEVILS

1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Nezastavitelní Devils

Hokejisté New Jersey se radují z desátého vítězství v řadě. Devils si po slabší první třetině dokázali zcela s přehledem poradit s Montrealem, kterému nasázeli pět gólů a sami inkasovali pouze jednou.

Branky a nahrávky

30. Dadonov (Monahan, Savard) – 24. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 27. Hamilton, 36. J. Hughes (Mercer), 53. Bratt (J. Hughes, Mercer), 60. Marino.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 39 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 56:10

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21



Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) - 2+1

2. Dawson Mercer (NJD) - 0+2

3. Dougie Hamilton (NJD) - 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Toronto uspělo na ledě Penguins

Tahle výhra se určitě počítá. Toronto zvládlo těžký duel na ledě Pittsburghu a vyhrálo 5:2. Skvěle si počínal i brankář Matt Murray, jenž se vrátil do známého prostředí.

Branky a nahrávky

21. Rakell (Zucker, Malkin), 23. Crosby – 13. Tavares (Jo. Benn, Marner), 16. Marner (Rielly, Tavares), 21. Bunting (Matthews, Nylander), 40. Bunting (Holmberg, Matthews), 58. Nylander (Bunting, Rielly).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:21

Matt Murray (TOR) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:05

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34



Tři hvězdy utkání

1. Michael Bunting (TOR) - 2+1

2. Auston Matthews (TOR) - 0+2

3. Rickard Rakell (PIT) - 1+0

BUFFALO SABRES - VANCOUVER CANUCKS

4:5 (1:2, 2:3, 1:0)

Buffalu se nedaří dostat z krize

Buffalo prohrálo šestý zápas v řadě a dostalo se tam, kde rozhodně nechtělo po minulých letech být. Vancouver využil špatné formy soupeře, dal pět branek a nakonec uhájil těsné vítězství 5:4. Nic přesvědčivého to ale ze strany Canucks nebylo.

Branky a nahrávky

12. J. Skinner (Dahlin, Tuch), 24. J. Skinner (T. Thompson, Tuch), 32. Tuch (Power, T. Thompson), 53. Mittelstadt (Cozens, Krebs) – 9. Joshua (Aman, Lockwood), 10. Bear (Horvat, Garland), 21. E. Pettersson (Ekman-Larsson), 28. J. Miller (Horvat), 29. Horvat (Boeser, E. Pettersson).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 57:56

Spencer Martin (VAN) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (VAN) – 1+2

2. Elias Pettersson (VAN) – 1+1

3. Jeff Skinner (BUF) – 2+0

FLORIDA PANTHERS - WASHINGTON CAPITALS

5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Přesvědčivý výkon Floridy

Oba týmy vyslaly na branku soupeře shodně třiačtyřicet pokusů, lepší přesnost ale měli hokejisté Floridy, kteří se trefili do černého pětkrát a mohou slavit vítězství 5:2. Washington zatím nepodává v této sezóně optimální výkony a pokud se něco rychle nezlepší, bude mít velké problémy udělat play-off.

Branky a nahrávky

6. Barkov, 24. Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk), 48. Cousins (Forsling, M. Tkachuk), 57. Verhaeghe (Barkov, Montour), 59. Verhaeghe (M. Tkachuk, Barkov) – 36. D. Strome (Snively), 52. Carlson (E. Gustafsson, Mantha).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 43 | Přesilová hra: 1/1 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:43



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:52

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:39



Tři hvězdy utkání

1. Sergej Bobrovskij (FLA) - 41 zákroků

2. Aleksander Barkov (FLA) – 1+2

3. John Carlson (WSH) – 1+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - PHILADELPHIA FLYERS

5:4pp. (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)

Prodloužení pro Columbus

Tortorella ve známém prostředí svůj tým k vítězství nedovedl. Flyers sice pořádně bojovali a ve třetí třetině smazali dvoubrankovou ztrátu, v prodloužení ale rozhodl o výhře Blue Jackets Vladislav Gavrikov.

Branky a nahrávky

13. Kuraly (Gavrikov, E. Robinson), 26. Jenner (J. Gaudreau, K. Johnson), 44. Jenner, 44. E. Robinson (Olivier, Bjork), 64. Gavrikov (Činachov, Sillinger) – 29. Hayes (Konecny, Laughton), 33. Cates N. (MacEwen, Tippett), 45. Seeler (Frost, Farabee), 50. Konecny (Cates N., Hayes).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 37 | Přesilová hra: 1/1 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2%, odchytal 32:16

Joonas Korpisalo (CBJ) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0%, odchytal 30:58

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8%, odchytal 63:14



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:43



Tři hvězdy utkání

1. Boone Jenner (CBJ) – 2+0

2. Vladislav Gavrikov (CBJ) – 1+1

3. Travis Konecny (PHI) – 1+1

NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD

2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Zodpovědný výkon Nashvillu

Predators se v první třetině dostali do dvoubrankového vedení a to jim nakonec stačilo k vítězství. Nashville hrál ze zodpovědné obrany a svého soupeře nechal pouze na začátku třetí části snížit.

Branky a nahrávky

12. Niederreiter (R. Johansen, Duchene), 13. Duchene (R. Johansen, Josi) – 41. F. Gaudreau (Zuccarello, Kaprizov).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 0/5 | Trestné minuty: 24 – 22



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00

Marc-André Fleury (MIN) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:47



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků

2. Matt Duchene (NSH) – 1+1

3. Ryan Johansen (NSH) – 0+2

ANAHEIM DUCKS - DETROIT RED WINGS

3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Vybojované vítězství Ducks

Anaheim ještě na začátku poslední minuty utkání prohrával o jeden gól, nakonec však slaví. Nejdříve střelou od modré čáry vyrovnal John Klingberg a poté se v prodloužení dokázal přesně trefit Ryan Strome.

Branky a nahrávky

18. McTavish (Henrique, Fowler), 60. Klingberg (Zegras, Fowler), 65. R. Strome (Zegras) – 8. Berggren (Hronek, Raymond), 40. Rasmussen (Perron, Sundqvist).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) - 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 62:51

Ville Husso (DET) - 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:10



Česká a slovenská stopa

Pavol Regenda (ANA) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22

Dominik Kubalík (DET) - 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20

Filip Hronek (DET) - 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:15



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Strome (ANA) - 1+0

2. John Klingberg (ANA) - 1+0

3. Michael Rasmussen (DET) - 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS

2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

San Jose překvapivě vyhrálo ve Vegas

Na tento výsledek by si ve Vegas vsadil málokdo. San Jose podalo velmi dobrý výkon a dokázalo svého soupeře porazit na jeho ledě. Golden Knights to v závěru zkoušeli bez brankáře, dvakrát ale inkasovali do prázdné klece.

Branky a nahrávky

20. Eichel (Theodore, Stephenson), 36. Marchessault (Pietrangelo) – 29. Kunin (E. Karlsson, Sturm), 42. Nieto (Barabanov, Vlasic), 58. Meier (Couture, Barabanov), 59. Couture (Hertl, E. Karlsson), 60. Ferraro.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:35

James Reimer (SJS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 1 účast, 2 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:38

Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (SJS) – 1+0

2. Luke Kunin (SJS) – 1+0

3. Jack Eichel (VGK) – 1+0

