Detroit dostane novou tvář. Yzerman odstoupil ze své role, hledá se nástupce

15. července 17:26David Zlomek
Steve Yzerman ve středu překvapil celou NHL, když s okamžitou platností odstoupil z pozice generálního manažera Red Wings. Muž, který jako kapitán dovedl klub ke třem Stanley Cupům a jehož dres s číslem 19 visí pod stropem haly, končí na manažerské pozici po sedmi letech zklamání. Detroit pod Yzermanovým vedením ani jednou nepostoupil do play-off.
Yzerman se sice z pozice generálního manažera stahuje, v organizaci ale zůstává jako poradce majitele Chrise Ilitche.
„Jsem upřímně vděčný Chrisovi a celé rodině Ilitchových. Tato organizace mi dala neuvěřitelné příležitosti, od mých hráčských let až po privilegium vrátit se jako generální manažer. Vážil jsem si každé zkušenosti v průběhu let a jsem nesmírně hrdý na to, že zůstávám součástí této skvělé franšízy,“ řekl Yzerman.
„Je zřejmé, že jako organizace nejsme tam, kde my i naši fanoušci očekáváme, že budeme. Těším se, že přivedeme nové vedení, které vybuduje organizaci mistrovského kalibru, jakou si Hockeytown zaslouží,“ dodal pak ještě majitel klubu Chris Ilitch.
Yzermanův náhlý útěk z funkce přichází v momentě, kdy v Detroitu vybuchla časovaná bomba. Na veřejnost totiž prosákla informace, že kapitán a největší hvězda týmu Dylan Lakin oficiálně požádal o výměnu. Devětadvacetiletý rodák z Michiganu má podle zámořských novinářů dlouhodobé spory s vedením, které se táhnou už od napjatých jednání o smlouvě v roce 2023.
Nový šéf hokejových operací, kterého teď Ilitch intenzivně hledá, tak dostane do rukou sice těžký úkol, ale i zajímavé finanční možnosti. Detroit byl během letošního července pasivní a i díky tomu mají Red Wings pod platovým stropem polštář ve výši 19,6 milionu dolarů.
Nový manažer bude muset tyto peníze využít na podpis elitního mladého obránce Simona Edvinssona, vyřešit budoucnost Alexe DeBrincata a Andrewa Coppa, kterým příští léto končí smlouvy, a případně se pokusit o podpis legendárního Patricka Kanea, který je stále volným hráčem.
A kdo převezme žezlo po Yzermanovi? Spekuluje se o jménech z řad klubových legend. Mezi interními kandidáty figuruje údajně obránce a současný viceprezident Nicklas Lidström, asistent GM Shawn Horcoff nebo Kris Draper.