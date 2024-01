Detroit hostí Dallas. Roy se s Islanders postaví proti Golden Knights

V noci na středu je na programu devět utkání. Mezi nejatraktivnější zápasy patří souboj Detroitu s Dallasem či bitva mezi Islanders a Golden Knights.

Celý program odstartuje třemi zápasy v 1:00. Hrát se bude v Montrealu, Philadelphii a Detroitu, který v atraktivním souboji bude hostit Dallas. Red Wings hrají v novém roce velmi kvalitní hokej a v tabulce se dostávají na pozice zaručující účast v play-off. Stars patří v Centrální divizi třetí příčka, v případě vítězství se mohou dotáhnout na Colorado.

V 1:30 se do akce pustí hokejisté Islanders, které do boje podruhé povede Patrick Roy. Premiéra mu vyšla, když celek z New Yorku dokázal vyzrát na Dallas. Bude bodovat i proti Golden Knights?

