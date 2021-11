Detroit našel recept na Vegas, Chicago slaví výhru nad Nashvillem

Celý pondělí program začal zápasem Detroitu s Vegas, které v Michiganu nemělo příliš velké štěstí. Red Wings podali skvělý výkon a vyhráli s přehledem 5:2. S novým trenérem se v noci radovali o Chicago, které zvládlo prodloužení proti Nashvillu.

DETROIT RED WINGS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Velké vítězství pro Detroit

Hokejisté Detroitu si dokázali v tomto zápase zvednout sebevědomí. Red Wings nasázeli Golden Knights pět gólů a dokráčeli si pro vítězství 5:2. Skvěle si v brance počínal Thomas Greiss, který byl oporou svého týmu.

Branky a nahrávky

9. Raymond (Bertuzzi, Zadina), 11. Fabbri (Suter, Leddy), 19. Suter (Hronek, Leddy), 31. Naměstnikov (Stephens, Gagner), 60. Bertuzzi (Gagner, Hronek) – 4. Roy (Pietrangelo, Theodore), 45. Marchessault (Roy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 40 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (DET) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0%, odchytal 59:25

Laurent Brossoit (VGK) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2%, odchytal 55:56



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26

Filip Zadina (DET) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34



Tři hvězdy utkání

1. Pius Suter (DET) – 1+1

2. Robby Fabbri (DET) – 1+0

3. Thomas Greiss (DET) – 38 zákroků

CHICAGO BLACKHAWKS - NASHVILLE PREDATORS

2:1pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Chicago s novým koučem porazilo Nashville

Blackhawks převzal dočasně trenér Derek King a okamžitě se může radovat z prvního vítězství. Chicago odehrálo solidní zápas, skvěle si vedlo v obraně a nakonec vyhrálo 2:1 po prodloužení.

Branky a nahrávky

28. Hagel (Jones, Toews), 61. DeBrincat (Kane, Lankinen) – 30. Carrier.

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:19

Juuse Saros (NSH) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:37



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34



Tři hvězdy utkání

1. Alex DeBrincat (CHI) - 1+0

2. Juuse Saros (NSH) - 30 zákroků

3. Kevin Lankinen (CHI) – 20 zákroků

ANAHEIM DUCKS - ST. LOUIS BLUES

4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Čtvrtá výhra v řadě pro Ducks

Anaheim trošku nenápadně leze tabulkou vzhůru. Ducks dokázali dneska v noci vyhrát čtvrtý zápas v řadě, když se skvěle prezentoval tradičně John Gibson a další dva kanadské body si připsal Troy Terry.

Branky a nahrávky

29. Carrick (Grant, Groulx), 43. Terry (Milano, Fowler), 49. Steel (Lindholm, Deslauriers), 60. Groulx (Terry, Lindholm) – 1. Saad (Perron, Parayko).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 35 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 55:36



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA) - 34 zákroků

2. Ryan Getzlaf (ANA) - 0+0

3. Hampus Lindholm (ANA) - 0+2

MINNESOTA WILD - NEW YORK ISLANDERS

5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Třetí třetina rozhodla

Minnesota po dvou třetinách prohrávala o jednu branku, v té třetí to ale pořádně rozjela a dokráčela k vítězství. Wild si do poslední části schovali čtyři vstřelené góly, dva z toho padly do prázdné branky.

Branky a nahrávky

30. Duhaime (Bjugstad), 48. Hartman (Kulikov, Sturm), 50. Duhaime (Hartman, Dumba), 59. Brodin, 60. Dumba – 20. Lee (Chára, Barzal), 33. Lee (Barzal).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MIN) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:36

Semjon Varlamov (NYI) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 58:39



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46



Tři hvězdy utkání

1. Brandon Duhaime (MIN) - 2+0

2. Ryan Hartman (MIN) - 1+1

3. Kappo Kähkönen (MIN) - 34 zákroků

VANCOUVER CANUCKS - DALLAS STARS

6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Ofenzivní smršť od Vancouveru

Canucks si proti Dallasu s chutí zastříleli. Kanadský celek se rozjel od druhé třetiny a hned šestkrát překonal Chudobina v brance Stars. Skvěle si vedli mladíci Elias Pettersson a Quinn Hughes.

Branky a nahrávky

23. Miller (Hughes, Boeser), 27. Pettersson (Hughes, Horvat), 29. Horvat (Pearson, Ekman-Larsson), 36. Podkolzin (Garland, Horvat), 54. Miller (Hughes, Pettersson), 58. Boeser (Pettersson) – 14. Pavelski (Robertson, Heiskanen), 30. Glendening (Suter, Robertson), 44. Benn (Suter, Heiskanen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 3/6 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Anton Chudobin (DAL) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:56



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:17



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (VAN) - 1+2

2. J. T. Miller (VAN) - 2+0

3. Elias Pettersson (VAN) - 1+2

