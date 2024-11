Detroit s polámanými křídly. Kde je chyba? Legenda se zastává kouče i Yzermana

Šest zápasů, pět porážek. Fanoušci Red Wings už zase upí při sledování svých favoritů. Výsledky jsou momentálně bídné, hra oproti minulé, téměř postupové sezoně upadá. Výtky Maxe Buttmana z The Athletic směřují k Dereku Lalondemu, tedy hlavnímu trenérovi, i GM Steveu Yzermanovi. Oba naopak hájí Henrik Zetterberg.

Vybavíte si všestranného Švéda, který strávil v Hockeytownu celou kariéru?

Patří k nejproduktivnějším hráčům v dějinách tradičního klubu, ex-kapitánům, s Rudými křídly získal Stanley Cup. Byl všestranný, technicky na výši, ochotný bránit.

Teď žije padelem, který hraje, a hlavně zainvestoval do haly zasvěcené tomuto rychle rostoucímu sportu, pochopitelně zařízené v nadčasovém skandinávském stylu. Stojí v Detroitu.

Zetterbergovo spojení s městem i organizací jako takovou je stále ohromně silné. Neřiká oni, ale my.

Co si myslí o tom, jakým směrem Detroit kráčí?

„Je to přestavba, musíte si tím projít. Byla ohromná škoda, že na jaře těsně nevyšel postup. Little Ceasars Arena by si play-off zasloužila, potřebuje ho,” míní.

Ocenil, že Patrick Kane zůstal, vyzdvihl herní vývoj Lucase Raymonda, pochválil výběr letních akvizic.

“Máme správné součástky, ale mančaft z nich poskládaný je pořád dost mladý. Potřebuje se učit. Podle mého dělá realizační tým skvělou práci, ale hodily by se další posily,” podotýká.

“Uspět v téhle lize je těžší a těžší. 15 let zpátky člověk hravě vybral čtyři kluby, ze kterých pak jeden vyhrál Stanley Cup. To teď nejde. Věřím, že jsme na dobré cestě. Stevie (Yzerman) to dělá správně, po svém. Věřím v návrat do vyřazovacích bojů,” je Zetterberg optimistický.

To Buttman má jiný názor.

Upozorňuje, že čerstvé prohry přišly I proti slaboučkým mančaftům, od kterých navíc Red Wings dostali spoustu gólů.

Zmiňuje, že dozajista je v ohrožení Lalonde, protože touto dobou už v NHL obvykle padají první hlavy a holohlavému kouči se ve třetí sezoně zkrátka nedaří a působí až bezradně. Jeho skvadra dělá plno laciných chyb a postrádá klid na hokejkách.

Prvním padlým trenérem nebude, bez práce je čerstvě Jim Montgomery.

V Bostonu vedl i Davida Pastrňáka sPavlem Zachou. “Pastu” jeho odchod mrzí, vinu vidí u sebe a obecně v hráčích Bruins.

Nesoulad mezi Lalondem a Yzermanem

Buttman není přesvědčený, že vše jde za Lalondem. Myslí si, že by to na jeho místě měl složité kdokoliv jiný. Nesouhlasí totiž se Zetterbegem ohledně letních příchodů.

Zkvalitnění defenzívy? Nekonalo se. Přišel jen Erik Gustafsson, kterému ale Lalonde příliš nedůvěřuje a raději sází na jiné koně.

Bránit měl pomoci i Tyler Motte, forvard vyhlášený zodpovědnou hrou dozadu. Jenže ani tomu Lalonde nevěří. Dosud hrál šestkrát. Končívá na tribuně.

Vázne i koncovka. Proč? Může za to i pomalý start Vladimira Tarasenka. Ne, za 4,75 milionu dolarů není dvojnásobný šampion drahý, jenže sedm bodů za 17 zápasů je i tak málo.

Je tu evidentní nesoulad mezi Yzermanovou volbou posil a jejich využívání Lalondem. Skřípe to. Kdo má pravdu? Vsadil Yzerman na ty pravé koně, nebo ne?

Ať už to vidíte jakkoliv, změny musí přijít. Na postu kouče? Generálního manažera? Nebo to bude o trejdech, jak navrhuje Zetterberg? Je čas na impuls, status quo znamená cestu do pekel.

Medvědi už do toho řízli. Kdy se přidají Rudá křídla?

