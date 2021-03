Detroit se může radovat, NHL chystá změny v draftové loterii

Omezení pohybu vzhůru, četnosti výher jednoho týmu a také redukce „šťastnějších“. NHL navrhla tři změny v rámci NHL Draft Lottery, ty nyní projedná rada guvernérů soutěže a za pár dní by mělo být jasno.

Jak přesně znějí ony zmiňované tři body?

1) Nově by mohly být vylosovány pouze dva týmy, které by se posunuly vzhůru. Doposud byly tři.

2) Týmy by měly možnost poskočit pouze o deset pozic.

3) Jednotlivé týmy by mohly uspět v loterii posunem výše pouze dvakrát za pět let.

Pravidla, která platila při loňském losování, fungovala od roku 2016. Tehdy se počet šťastlivců omezil ze čtyř na tři. Důvodem bylo zvýšení úrovně férovosti. Týmy, co těsně nepostoupily do play-off, mohly sice nadále brát jako první celkově, ovšem množství těchto variant bylo omezené.

Nyní přichází další redukce. Ze tří na dva. Co je ale důležitější, je pravidlo o možném posunu směrem k nižším číslům jasnou měrou. Tou by mělo být deset míst. Nově by tedy organizace, jež jen těsně zůstala za postupovou pozicí do vyřazovací části, nemohla získat první celkovou volbu. Z 16. by se tak mohla posunout maximálně na místo šesté.

Ano, do play-off nepostoupí 16 týmů, alespoň od sezóny, kdy by mohla být tato nová pravidla již zavedena. Tedy od té příští, kdy se do ligy přidá také nový klub Seattle Kraken. Výjimkou by mohlo být pravidlo číslo jedna, to by mohlo být bráno v potaz již letos.

Nicméně třetí odrážka by se řešila až od roku 2022. Její dopad by se mohl nejdříve projevit o tři roky později, kdy by hrozilo, že loterii vyhraje potřetí v řadě stejný tým. Co se totiž stalo loni a v letech předešlých, by nehrálo absolutně žádnou roli.

Například Rangers loni vyhráli loterii a posunuli se až na úplný vrchol, ovšem tento počin by se do nových pravidel vůbec nezaznamenal. Proto mají šanci, že budou volit jako první celkově i v letech 2022 a 2023, kdy by mohla být nová pravidla již nastolena.

S informacemi přišli v pondělí Chris Johnston a Elliotte Friedman ze Sportsnetu.

Nejvíce se s touto změnou skloňuje organizace Detroitu. Ten loni získal prachbídných 39 bodů a na předposlední Ottawu ztratil 23 bodů. Přesto volil až jako čtvrtý. Přeskočili jej totiž zmiňovaní Rangers, Kings i Sharks (za ně volila Ottawa).

Draftová loterie byla zavedená z jednoho prostého důvodu. NHL chtěla odstranit ze své hry možnost týmů úmyslně prohrávat, aby zvýšily svou možnost volit jako první. Tehdy totiž stačilo být v tabulce co nejníže.

Povedlo se, loterie fungovala. Každopádně rok co rok přibývalo názorů, že je pro nejslabší týmy až moc nefér. Za posledních pět let, co platí aktualizované regule, volil nejhůře postavený tým po základní části jako první pouze dvakrát. Hned v prvním roce (2016) Toronto, o dva roky později pak Buffalo.

Je tedy zvláštní, že se liga snaží vrátit zpět. Na jednu stranu nechce úmyslné prohrávání, na druhou ale nechce slýchat slova křivdy od smolařů. Vymyslet kompromis je složité.

