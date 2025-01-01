Detroit si poradil i s Edmontonem! Utah je doma nadále stoprocentní

20. října 4:24Jan Šlapáček
Základní část NHL pokračovala tentokrát čtyřmi zápasy. Dařilo se opět Detroitu, který popáté v řadě dokráčel k vítězství. Další domácí vítězství oslavil i Utah.
Celý program začal zápasem v hlavním městě USA, kam zavítal Vancouver. Kanadský celek začal ve velkém tempu a během pětadvaceti minut vedl o čtyři góly. Capitals se posléze dokázali vrátit do utkání, na srovnání to ale nestačilo.
Pátou výhru v řadě si na své konto připsali hokejisté Detroitu, kteří dokázali přehrát Edmonton. Hlavními hvězdami zápasu se stali Dylan Larkin a Emmitt Finnie. Kapitán Red Wings si připsal čtyři kanadské body za dva góly a dvě asistence. Mladíček Finnie pak vstřelil zbylé dva góly a ještě zapsal jednu asistenci.
V noci následně Chicago dokázalo porazit Anaheim 2:1 po prodloužení, kdy Blackhawks výrazně podržel Spencer Knight, jenž byl téměř k nepřekonání. Poslední zápas z dnešního programu se hrál v Utahu, který je před vlastními fanoušky nadále stoprocentní, když porazil Boston těsně 3:2. O oba góly Bruins se postaral David Pastrňák.
Washington Capitals - Vancouver Canucks
3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
34. Leonard (Wilson, D. Strome), 50. Chychrun (Lapierre, Sandin), 58. Carlson (D. Strome, Wilson) – 1. Elias Pettersson (Garland), 18. T. Myers, 18. Sherwood (Garland, Q. Hughes), 25. Blugers (E. Kane, T. Myers).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Charlie Lindgren (WSH) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:40
Thatcher Demko (VAN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:54
Filip Chytil (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 5:02
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Myers (VAN) – 1+1
2. Conor Garland (VAN) – 0+2
3. Jakob Chychrun (WSH) – 1+0
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers
4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky
29. Larkin (Chiarot, Raymond), 32. Finnie (Bernard-Docker, Larkin), 38. Larkin (Finnie, Gibson), 59. Finnie (Raymond, Larkin) – 33. Philp (Podkolzin, Kulak), 48. Draisaitl (Kulak, Ekholm).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 18 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Emmitt Finnie (DET) – 2+1
2. Dylan Larkin (DET) – 2+2
3. Brett Kulak (EDM) – 0+2
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks
2:1pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
50. Nazar (Kaiser, Donato), 63. Donato (Bedard, Rinzel) – 60. McTavish (Terry, LaCombe).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 39 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 62:38
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:47
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:02
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:47
Tři hvězdy utkání
1. Spencer Knight (CHI) - 38 zákroků
2. Ryan Donato (CHI) - 1+1
3. Frank Nazar (CHI) - 1+0
Utah Mammoth - Boston Bruins
3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
5. L. Cooley (Schmaltz, Keller), 36. Keller (Schmaltz, Cole), 51. Guenther (Peterka) – 15. Pastrňák (Zacha, McAvoy), 26. Pastrňák (Chusnutdinov).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:55
Joonas Korpisalo (BOS) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:49
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:55
David Pastrňák (BOS) – 2+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 22:10
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:29
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) - 1+0
2. Clayton Keller (UTA) - 1+1
3. Nick Schmaltz (UTA) - 0+2
