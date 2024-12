Detroit slaví první výhru pod novým trenérem! Anaheim dokázal zaskočit Edmonton

O překvapivé výsledky nebyla tentokrát nouze! Red Wings dokázali například vyzrát na Washington a Anaheim vybojoval dva body nad Edmontonem. Co ostatní výsledky?

Red Wings nastoupili do duelu s Capitals ve velkém stylu a během úvodních patnácti minut dokázali hned čtyřikrát skórovat. Během této jízdy si dva kanadské body připsal i Patrick Kane, jenž se jako třetí americký hokejista v historii dostal na metu 1300 bodů v NHL. Detroit tento duel nakonec vyhrál 4:2 a připsal si první výhru od výměny trenéra.

Pořádné překvapení se zrodilo v Anaheimu. Ducks proti Oilers prohrávali v polovině zápasu 1:3, nakonec se ale dokázali vzchopit, vývoj duelu otočit a vyhrát 5:3. Výkonem v brance tomu pomohl i Lukáš Dostál.

Z vítězství po obratu se radují i hokejisté Los Angeles. Ti rovněž ztráceli na Flyers dva góly, ale nakonec vyhráli 5:4. Postaral se o to především nestárnoucí Anže Kopitar, který se ve třetí části prosadil hned dvakrát!

St. Louis Blues - Buffalo Sabres

2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky

16. B. Schenn (Parayko, Neighbours), 46. N. Walker (Parayko, Toropčenko) – 7. Krebs (Byram, Dahlin), 14. T. Thompson (Zucker, Quinn), 51. Zucker (Quinn, T. Thompson), 57. Kulich (Benson, Samuelsson).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 16 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 56:26

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jiří Kulich (BUF) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:28



Tři hvězdy utkání

1. Jason Zucker (BUF) - 1+1

2. Tage Thompson (BUF) - 1+1

3. Colton Parayko (STL) - 0+2

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers

5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky

14. C. Gauthier (LaCombe), 33. Helleson, 38. Fabbri (McTavish, C. Gauthier), 58. R. Strome (Terry), 60. McTavish (Fabbri) – 9. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 12. Bouchard (Arvidsson, C. Brown), 30. Draisaitl (McDavid, Hyman).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 0/5 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:45

Calvin Pickard (EDM) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:04



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:45

Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:40



Tři hvězdy utkání

1. Cutter Gauthier (ANA) - 1+1

2. Robby Fabbri (ANA) - 1+1

3. Mason McTavish (ANA) - 1+1

Detroit Red Wings - Washington Capitals

4:2 (4:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky

4. DeBrincat (Chiarot, Seider), 7. Kane (E. Gustafsson, Raymond), 13. DeBrincat (Kane, Copp), 15. Raymond (Larkin, Veleno) – 13. Ovečkin (Chychrun, McMichael), 51. Dowd (T. Raddysh, Duhaime).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:10



Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:16

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:07



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (DET) - 1+1

2. Alex DeBrincat (DET) - 2+0

3. Lucas Raymond (DET) - 1+1

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens

2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky

21. Hagel, 39. Kučerov (Point, D. Raddysh) – 13. Newhook (Matheson, Laine), 33. Dvorak (Guhle, A. Carrier), 39. J. Evans (Armia), 53. Armia (Heineman), 59. Gallagher (Josh Anderson, A. Carrier).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:02

Samuel Montembeault (MTL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:14

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55



Tři hvězdy utkání

1. Samuel Montembeault (MTL) - 21 zákroků

2. Joel Armia (MTL) - 1+1

3. Brandon Hagel (TBL) - 1+0

Pittsburgh Penguins - New York Islanders

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky

4. Beauvillier (Bunting, Grzelcyk), 22. Bunting (Crosby, Tomasino), 47. Malkin (Tomasino, Glass) – 53. Anders Lee (Romanov), 57. Horvat (Pulock, Pelech).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 31 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (PIT) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:22

Marcus Högberg (NYI) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 57:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 0+1

2. Philip Tomasino (PIT) – 0+2

3. Michael Bunting (PIT) – 1+1

Minnesota Wild - Ottawa Senators

1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky

18. Gaudreau (Chisholm, M. Foligno) – 22. Greig (B. Tkachuk, Hamonic), 53. Norris (Sanderson, Batherson), 60. Giroux.

Statistika

Střely na bránu: 31 – 37 | Přesilová hra: 0/2– 1/2 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 58:33

Leevi Meriläinen (OTT) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:38



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Leevi Meriläinen (OTT) - 30 zákroků

2. Filip Gustavsson (MIN) - 34 zákroků

3. Brady Tkachuk (OTT) - 0+1

Vegas Golden Knights - Calgary Flames

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky

36. Howden (Pietrangelo, Pearson), 55. Olofsson (Theodore, Eichel), 60. Pearson (Dorofejev, Theodore).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (VGK) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Daniel Vladař (CGY) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:38



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:53

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:48

Daniel Vladař (CGY) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 57:38



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Samsonov (VGK) - 31 zákroků

2. Brett Howden (VGK) - 1+0

3. Victor Olofsson (VGK) - 1+0

Chicago Blackhawks - Dallas Stars

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky

13. Bedard (S. Jones, Teräväinen) – 18. Benn (Dadonov, Stankoven), 29. J. Robertson (Benn, Heiskanen), 35. Dadonov (Duchene, J. Robertson), 41. W. Johnston (Duchene, Benn), 43. Duchene (W. Johnston, Heiskanen).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/7 | Trestné minuty: 25 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (DAL) - 1+2

2. Jason Robertson (DAL) - 1+1

3. Jamie Benn (DAL) - 1+2

Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers

5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky

6. Fiala (Laferriere, Danault), 17. Kempe (Clarke, Turcotte), 36. Foegele, 47. Kopitar (Byfield, Moverare), 50. Kopitar (Kempe) – 9. Foerster (York, Sanheim), 15. Laughton (Mičkov, Frost), 32. Mičkov (Laughton, Ristolainen), 34. Farabee (Hathaway, Poehling).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 21 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (LAK) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 60:00

Alexej Kolosov (PHI) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 57:34



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) – 2+0

2. Adrian Kempe (LAK) – 1+1

3. Warren Foegele (LAK) – 1+0

