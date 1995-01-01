Detroit vynuloval Colorado, jedenáct gólů v Nashvillu

3. února 7:12Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo deset zápasů. Nejvíce branek padlo v Nashvillu, kde domácí přestříleli St. Louis 6:5. Jak dopadla zbylá utkání?
Detroit vrátil Coloradu porážku z minulého zápasu. V poměrně defenzivní bitvě na ledě soupeře vyhrál těsně 2:0 gólem z první a poslední minuty.
Povedený zápas odehrál Utah, který potvrdil roli jasného favorita a porazil Vancouver před vlastními fanoušky vysoko 6:2. Hlavní hvězdou zápasu byl Nick Schmaltz, jenž zaznamenal hattrick a asistenci. Filip Chytil ze zápasu odstoupil pro zatím nespecifikované zranění.
Pořádnou přestřelku zažili diváci v Nashvillu, kde padlo jedenáct branek. Predators přehráli Blues 6:5 a nutno dodat, že se bylo na co dívat. První hvězdou zápasu byl Roman Josi, jenž zaznamenal hned čtyři asistence.
Florida Panthers - Buffalo Sabres
3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
1. Vilmanis (Greer, Mikkola), 6. Rodrigues (Reinhart, Björnfot), 39. Balinskis (Reinhart, Verhaeghe) – 16. T. Thompson (Krebs, Dahlin), 19. Krebs (Dahlin, Tuch), 26. Benson (McLeod, Power), 46. Zucker (Doan, Quinn), 58. Doan (Krebs, McLeod)
Statistiky
Střely na bránu: 41 – 20 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 58:08
Alex Lyon (BUF) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 59:55
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jason Zucker (BUF) 1+0
2. Rasmus Dahlin (BUF) 0+2
3. Sam Reinhart (FLA) 0+2
Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators
2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
8. Činachov (Malkin, Wotherspoon), 49. Novak (Shea, Činachov) – 22. Amadio (Kleven, Pinto), 47. Stützle (Batherson, Spence), 55. Giroux (Stützle, Batherson)
Statistika
Střely na bránu: 16 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:33
Linus Ullmark (OTT) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) 1+1
2. Claude Giroux (OTT) 1+0
3. Arturs Šilovs (PIT) 28 zákroků
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks
6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
Branky a nahrávky
7. Bedard (Teräväinen, Bertuzzi), 23. Murphy (Grzelcyk, Donato), 30. Donato (Michejev, J. Dickinson), 31. Rinzel (Michejev), 33. Michejev (J. Dickinson, Donato), 55. Donato (Michejev, Murphy) – 33. W. Smith (Celebrini, Graf), 36. Celebrini (Toffoli), 43. Muchamadullin (Kurashev, Desharnais)
Statistika
Střely na bránu: 17 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,29 %, odchytal 60:00
Yaroslav Askarov (SJS) – 6 zákroků, 4 OG, úspěšnost 60,0 %, odchytal 30:36
Alex Nedeljkovic (SJS) – 5 zákroků, 2 OG, úspěšnost 71,43 %, odchytal 29:24
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:23
Tři hvězdy utkání
1. Tyan Donato (CHI) 2+2
2. Ilya Mikheyev (CHI) 1+3
3. Connor Murphy (CHI) 1+1
Washington Capitals - New York Islanders
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
26. Fehérváry (Wilson, Dowd), 26. Beauvillier (M. Roy, Ovečkin), 49. Dowd (Sandin, Frank), 58. Carlson (Protas) – 17. Barzal
Statistika
Střely na bránu: 24 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Clay Stevenson (WSH) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:08
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28
David Rittich (NYI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 57:08
Tři hvězdy utkání
1. Clay Stevenson (WSH) 29 zákroků
2. Martin Fehérváry (WSH) 1+0
3. Nic Dowd (WSH) 1+1
Minnesota Wild – Montreal Canadiens
4:3pp (2:1, 0:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
1. Eriksson Ek (M. Johansson, Boldy), 16. Kaprizov (Q. Hughes, Hartman), 48. Faber (M. Johansson, Q. Hughes), 64. Kaprizov (Q. Hughes, Boldy) – 20. Gallagher (Danault, Matheson), 40. Děmidov (L. Hutson, A. Carrier), 41. K. Dach (Suzuki, Dobson)
Statistika
Střely na bránu: 24 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 63:38
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 62:52
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 62:52
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) 2+0
2. Brock Faber (MIN) 1+0
3. Quinn Hughes (MIN) 0+3
Nashville Predators – St. Louis Blues
6:5 (1:2, 2:3, 3:0)
Branky a nahrávky
10. O'Reilly (F. Forsberg, Josi), 32. McCarron (Bunting, Josi), 34. F. Forsberg (Josi, Haula), 43. O'Reilly (J. Barron, Evangelista), 48. Stamkos (Evangelista, Josi), 51. Stamkos (Skjei, Evangelista) – 5. Neighbours (Faulk, Tucker), 15. Bučněvič (Neighbours, Kyrou), 21. Bučněvič (Kyrou), 24. Broberg (Kyrou, Bučněvič), 24. Parayko (Snuggerud, Broberg)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 23:55
Justus Annunen (NSH) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 36:05
Joel Hofer (STL) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 58:59
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
Tři hvězdy utkání
1. Roman Josi (NSH) 0+4
2. Steven Stamkos (NSH) 2+0
3. Ryan O'Reilly (NSH) 2+0
Dallas Stars - Winnipeg Jets
4:3pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
21. J. Robertson (Rantanen, Hintz), 36. Lundkvist (Duchene, Benn), 53. Rantanen (Hryckowian, Heiskanen), 63. Harley (Duchene, Heiskanen) – 23. Vilardi (Perfetti, Lowry), 24. Perfetti (Vilardi, Scheifele), 59. Stanley (Scheifele, Connor)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85, %, odchytal 61:09
Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 62:05
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 08:19
Tři hvězdy utkání
1. Thomas Harley (DAL) 1+0
2. Mikko Rantanen (DAL) 1+1
3. Cole Perfetti (WPG) 1+1
Colorado Avalanche – Detroit Red Wings
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky
1. Kasper (Raymond, Larkin), 60. Raymond (Larkin)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 57:14
John Gibson (DET) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. John Gibson (DET) 21 zákroků
2. Lucas Raymond (DET) 1+1
3. Marco Kasper (DET) 1+0
Utah Mammoth – Vancouver Canucks
6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky
4. Schmaltz (Marino, Hayton), 8. Schmaltz (Durzi), 29. Sergačov (Schmaltz, Guenther), 33. Crouse (Marino, Keller), 37. Peterka (Yamamoto, Marino), 53. Schmaltz (Keller, Crouse) – 8. Öhgren (Garland, Blueger), 39. Blueger (Garland, M. Pettersson)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:27
Kevin Lankinen (VAN) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:27
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:49
David Kämpf (VAN) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:17
Filip Chytil (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:36
Tři hvězdy utkání
1. Nick Schmaltz (UTA) 3+1
2. John Marino (UTA) 0+3
3. Lawson Crouse (UTA) 1+1
Calgary Flames - Toronto Maple Leafs
2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
34. Kadri (Farabee, Hanley), 36. Farabee (Kadri, Weegar) – 1. Nylander (Tavares), 28. Maccelli (Nylander), 30. Stecher (Nylander, Matthews), 60. McMann (Laughton, Carlo)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:41
Joseph Woll (TOR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:43
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:59
Tři hvězdy utkání
1. William Nylander (TOR) 1+2
2. Nazem Kadri (CGY) 1+1
3. Joel Farabee (CGY) 1+1
