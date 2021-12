Detroit získal v Bostonu jubilejní vítězství, Florida předvedla velkolepý obrat

V Detroitu může po dnešku panovat spokojenost. Tradiční celek NHL zvládl těžký zápas na ledě Bostonu a dosáhl na jubilejní vítězství. Red Wings ve své historii vyhráli již 3000 zápasů. Velké věci se v noci děly i na Floridě, kde Panthers předvedli parádní obrat proti Washingtonu.

BOSTON BRUINS - DETROIT RED WINGS

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Detroit ubránil Boston

Organizace Red Wings slaví 3000. vítězství ve své historii. Detroit nebyl na ledě Bostonu lepším týmem, hrál však obětavě a především skvělý výkon podal Alex Nedeljkovic, který pochytal jednačtyřicet střel Bruins!

Branky a nahrávky

47. Pastrňák (Hall, McAvoy) – 26. Zadina (Suter), 52. Staal (Naměstnikov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 16 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:32

Alex Nedeljkovic (DET) – 41 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 59:54



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 9 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:00

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:40

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:39

Filip Zadina (DET) – 1+0, +1 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 12:23



Tři hvězdy utkání

1. Vladislav Naměstnikov (DET) - 0+1

2. Marc Staal (DET) - 1+0

3. David Pastrňák (BOS) - 1+0

FLORIDA PANTHERS - WASHINGTON CAPITALS

5:4 (1:2, 0:2, 4:0)

Velkolepý obrat Floridy

Panthers po druhé třetině prohrávali 1:4 a vypadalo to, že zápas je rozhodnutý, opak byl však pravdou. Florida ve třetí části rozjela pořádný kolotoč a patnáct sekund před koncem dokonala velký obrat.

Branky a nahrávky

7. Thornton (Ekblad, Huberdeau), 44. Lomberg (Hörnqvist, Luostarinen), 47. Luostarinen (Lomberg, Weegar), 53. Bennett (Ekblad, Huberdeau), 60. Reinhart (Huberdeau, Ekblad) – 6. McMichael (Jensen, Orlov), 7. Malenstyn (Leason, van Riemsdyk), 27. Eller (Wilson, Orlov), 33. Jensen (Hagelin, Dowd).

Statistické okénko

Střely na bránu: 51 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 59:53

Ilja Samsonov (WSH) – 45 zákroků, 5 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:14



Tři hvězdy utkání

1. Sam Reinhart (FLA) – 1+0

2. Ryan Lomberg (FLA) – 1+1

3. Aaron Ekblad (FLA) – 0+3

NEW JERSEY DEVILS - SAN JOSE SHARKS

2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

San Jose uspělo v New Jersey

San Jose skvěle vstoupilo do utkání a brzy se dostalo do vedení. Krátce po polovině zápasu vedli Sharks již o čtyři góly a bez problémů dovedli duel do vítězného konce.

Branky a nahrávky

50. Tatar (Zacha, Hischier), 53. Bratt (Johnsson) – 5. Gregor (Šimek, Vlasic), 25. Middleton (Gregor, Barabanov), 31. Meier (Couture), 32. Karlsson (Barabanov, Balcers), 57. Meier.

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:17

James Reimer (SJS) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:16

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:35

Radim Šimek (SJS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:33



Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (SJS) – 2+0

2. Noah Gregor (SJS) – 1+1

3. Alexandr Barabanov (SJS) – 0+2

ST. LOUIS BLUES - TAMPA BAY LIGHTNING

4:3sn. (0:3, 2:0, 1:0 - 0:0)

Obrat předvedlo i St. Louis

Tampa zažila skvělý vstup do utkání a do konce šesté minuty vedla o tři góly, to ale bylo až do konce zápasu z její strany vše. St. Louis postupně dotahovalo, až nakonec vyrovnalo a dovedlo zápas do samostatných nájezdů, v nichž rozhodl Ryan O'Reilly.

Branky a nahrávky

24. O'Reilly (Kyrou, Parayko), 27. Brown (Sundqvist, Faulk), 42. Barbašev (Perunovich, Bučněvič), rozh. náj. O'Reilly – 3. Cirelli (Raddysh, Hedman), 6. Perry (Cirelli, Killorn), 6. Černák (Raddysh, Colton).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:36

Brian Elliott (TBL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:48

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:44



Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (STL) - 1+0

2. Jordan Binnington (STL) - 30 zákroků

3. Logan Brown (STL) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Forsberg zničil Columbus čtyřmi góly

Útočník Filip Forsberg odehrál jeden z nejlepších zápasů ve své kariéře. Proti Columbusu byl téměř k nezastavení a vstřelil hned čtyři góly. Nashville nedovolil Columbus téměř nic a vyhrál jednoznačně 6:0.

Branky a nahrávky

5. Forsberg (Granlund, Duchene), 13. Trenin (Sissons, Jeannot), 13. Forsberg (Granlund), 36. Forsberg (Granlund, Duchene), 40. Forsberg (Granlund, Johansen), 48. Cousins (Tomasino, Novak).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:38

Elvis Merzlikins (CBJ) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 12:52

Joonas Korpisalo (CBJ) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 47:08



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:59



Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) – 4+0

2. Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků

3. Mikael Granlund (NSH) – 0+4

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES

5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Minnesota si poradila s Arizonou

Arizona na ledě Minnesoty dlouho odporovala, nakonec domácí celek ukázal svoji kvalitu a strhnul vítězství na svoji stranu. O osudu klání rozhodla prostřední třetina, kterou Wild vyhráli 3:0.

Branky a nahrávky

8. Eriksson Ek (Kulikov, Greenway), 28. Kaprizov (Hartman, Goligoski), 35. Greenway (Merrill, Rask), 40. Brodin (Kaprizov, Hartman), 48. Foligno (Brodin, Greenway) – 6. Keller (Kessel, Gostisbehere), 46. Strälman (Chychrun, Keller).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MIN) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:25

Scott Wedgewood (ARI) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Greenway (MIN) - 1+2

2. Jonas Brodin (MIN) - 1+1

3. Kaapo Kähkönen (MIN) - 29 zákroků

DALLAS STARS - CAROLINA HURRICANES

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Hintzův hattrick nasměroval Stars k vítězství

Skvěle si v tomto utkání počínal finský útočník Roope Hintz, kterému se podařilo zkompletovat hattrick a stal se hlavní postavou duelu. Dallas získal cenné dva body proti silnému soupeři.

Branky a nahrávky

2. Hintz (Pavelski), 35. Hintz (Pavelski, Robertson), 50. Pavelski (Robertson), 58. Hintz – 57. Kotkaniemi (Slavin, Niederreiter).

Statistické okénko

Střely na bránu: 17 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (DAL) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:27

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:30

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 20:29



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) - 3+0

2. Braden Holtby (DAL) - 39 zákroků

3. Joe Pavelski (DAL) - 1+2

LOS ANGELES KINGS - ANAHEIM DUCKS

4:5sn. (0:0, 1:2, 3:2 - 0:0)

Derby pro Anaheim

Strhující zápas se odehrál v Kalifornii. Ducks se na začátku třetí třetiny dostali do tříbrankového vedení, o vítězství ale museli ještě pořádně bojovat. Kings dokázali srovnat a dotáhnout zápas do nájezdů, v nichž ale k nevoli domácích fandů rozhodl Kevin Shattenkirk.

Branky a nahrávky

34. Iafallo (Arvidsson, Danault), 48. Kempe (Roy, Kopitar), 56. Iafallo (Doughty, Durzi), 56. Brown (Roy, Kopitar) – 31. Terry, 38. Shattenkirk, 43. Fowler (Henrique, Shattenkirk), 43. Lundeström, rozh. náj. Shattenkirk.

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:50

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 64:56



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alex Iafallo (LAK) – 2+0

2. Anže Kopitar (LAK) – 0+2

3. Kevin Shattenkirk (ANA) – 1+1

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

