Detroit znovu vyzrál na Boston! Tampa nasázela osm gólů Carolině

Patnáct zápasů je minulostí! Boston dneska v noci podruhé v sezóně odešel z utkání bez bodového zisku a znovu to bylo proti Detroitu. Velkou věc pak dokázala Tampa, která nasázela osm gólů ze čtrnácti střel.

BOSTON BRUINS - DETROIT RED WINGS

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Red Wings si vyšlápli na Bruins





Boston podruhé v této sezóně odešel ze zápasu bez bodového zisku a podruhé to bylo proti Detroitu. Red Wings odehráli skvělý zápas a zaslouženě do dovedli do vítězného konce.

Branky a nahrávky

23. DeBrusk (Pastrňák, Zacha), 45. Heinen (Coyle, Lohrei) – 6. Compher (Gostisbehere, Raymond), 16. DeBrincat, 34. Fabbri (Sprong, DeBrincat), 46. Larkin (Compher, Raymond), 59. Perron.

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:16

Ville Husso (DET) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:45



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:24

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:36

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:15



Tři hvězdy utkání

1. J.T. Compher (DET) – 1+1

2. Alex DeBrincat (DET) – 1+1

3. Shayne Gostisbehere (DET) – 0+2

PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK RANGERS

1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Rangers rozhodli hned v úvodu





Hokejisté Rangers měli parádní vstup do zápasu a již ve druhé minutě vedli o dva góly. Philadelphie nicméně byla hodně aktivní a pokoušela se s výsledkem něco udělat, nebyla ale úspěšná.

Branky a nahrávky

38. Couturier (Seeler, Atkinson) – 1. Zibanejad (Wheeler, Kreider), 2. Kreider, 28. Zibanejad (Wheeler, E. Gustafsson).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 19 | Přesilová hra: 0/6 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 34



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 59:53

Carter Hart (PHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:01



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mika Zibanejad (NYR) - 2+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) – 36 zákroků

3. Chris Kreider (NYR) - 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - TORONTO MAPLE LEAFS

4:3pp. (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

Parádní obrat Blackhawks





Chicago prohrávalo ve čtyřiadvacáté minutě o dva góly, nakonec se ale raduje z vítězství. Výtečný duel odehrál Jason Dickinson, který zkompletoval hattrick. V prodloužení pak o všem rozhodl Kevin Korchinski.

Branky a nahrávky

9. Dickinson (Joe. Anderson), 33. Dickinson, 41. Dickinson, 65. Korchinski (Bedard, Kurashev) – 8. N. Robertson (Domi, Giordano), 22. Järnkrok (Brodie, Domi), 24. Reaves (McCabe, Kämpf).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 37 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 64:30

Ilja Samsonov (TOR) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 64:30



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) - 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:13



Tři hvězdy utkání

1. Jason Dickinson (CHI) - 3+0

2. Kevin Korchinski (CHI) - 1+0

3. Arvid Söderblom (CHI) - 34 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - COLUMBUS BLUE JACKETS

1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Krize Devils pokračuje





Devils se pořádně trápí a z posledních sedmi utkání hned šestkrát prohráli. New Jersey tentokrát v domácím prostředí nestačilo na mizerně hrající Columbus.

Branky a nahrávky

14. Holtz (Palát) – 11. Jenner (J. Gaudreau), 20. Robinson (Danforth, Gudbranson).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:43

Elvis Merzlikins (CBJ) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:15



Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) - 37 zákroků

2. Akira Schmid (NJD) - 26 zákroků

3. Eric Robinson (CBJ) - 1+0

ST. LOUIS BLUES - NASHVILLE PREDATORS

3:8 (1:3, 1:4, 1:1)

Nashville si s chutí zastřílel





Predators byli pořádně produktivní. Z pětatřiceti střel se dokázali prosadit hned osmkrát a připsali si jednoznačné vítězství 8:3. St. Louis bude chtít tento zápas rychle hodit za hlavu.

Branky a nahrávky

17. Bučněvič (Scandella, Thomas), 31. Thomas (Bučněvič, Saad), 46. Neighbours (Krug, Kyrou) – 7. F. Forsberg (Lauzon, Nyquist), 8. Trenin (Sissons, McDonagh), 14. Evangelista (Sherwood, A. Carrier), 23. Stastney (Evangelista, Sherwood), 25. O'Reilly (F. Forsberg, Barrie), 26. Evangelista (Tomasino, A. Carrier), 38. F. Forsberg (Co. Smith), 53. Sherwood.

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 22:45

Jordan Binnington (STL) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 37:05

Kevin Lankinen (NSH) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Luke Evangelista (NSH) - 2+1

2. Filip Forsberg (NSH) - 2+1

3. Kiefer Sherwood (NSH) - 1+2

WASHINGTON CAPITALS - EDMONTON OILERS

0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Edmonton pořádně zabral





Oilers odehráli pravděpodobně nejlepší duel v této sezóně. Na ledě to byla ze strany Edmontonu dominance, především elitní formací se dařilo. McDavid si připsal čtyři asistence, Draisatl dva góly a jednu přihrávku.

Branky a nahrávky

15. Kane (Draisaitl, Desharnais), 16. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 24. Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins), 25. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 39. Draisaitl (Hyman, McDavid).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/5 – 3/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:25

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 0+4

2. Leon Draisaitl (EDM) - 2+1

3. Stuart Skinner (EDM) - 25 zákroků

ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS

2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Derby pro Los Angeles





Kalifornský souboj dopadlo daleko lépe pro hostující Los Angeles, které dalo na ledě Ducks pět branek a vyhrálo 5:2. O jeden gól Anaheimu se postaral Radko Gudas.

Branky a nahrávky

33. Gudas (Vatrano, R. Strome), 52. Killorn (McTavish, Terry) – 11. Fiala (Kopitar, Doughty), 13. Kaliyev (Spence, Moore), 22. Byfield (Gavrikov, Kempe), 23. Fiala (Danault, Moore), 44. Kopitar (Kempe, Doughty).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 19 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 59:31

Cam Talbot (LAK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 23:32



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) - 1+1

2. Adrian Kempe (LAK) - 0+2

3. Radko Gudas (ANA) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - MONTREAL CANADIENS

2:3sn. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Výhra po nájezdech pro Montreal





V aréně San Jose se odehrálo velice vyrovnané utkání, které dokráčelo až do samostatných nájezdů. V nich ten rozhodující proměnil Ylönen.

Branky a nahrávky

26. Hoffman (Eklund, Hertl), 33. Eklund (Addison, Hertl) – 39. Kovacevic (Struble, Caufield), 44. Caufield (Slafkovský, Primeau), rozh. náj. Ylönen.

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

MacKenzie Blackwood (SJS) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 64:41

Cayden Primeau (MTL) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 0+2, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:41

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 4:14

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:44



Tři hvězdy utkání

1. Cole Caufield (MTL) - 1+1

2. Tomáš Hertl (SJS) - 0+2

3. William Eklund (SJS) - 1+1

BUFFALO SABRES - PITTSBURGH PENGUINS

3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Buffalo v závěru dokonalo obrat





Pittsburgh po úvodních dvou třetinách vedl o dva góly a měl namířeno k vítězství, třetí dvacetiminutovka ale vše změnila. Sabres poměrně rychle dokázali srovnat a v 58. minutě rozhodl Alex Tuch.

Branky a nahrávky

46. J. Skinner (Tuch, V. Olofsson), 51. Okposo (Dahlin, V. Olofsson), 58. Tuch (J. Skinner, Mittelstadt) – 17. Crosby (Guentzel), 37. Eller (Nieto).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:50

Alex Nedeljkovic (PIT) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:45



Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:45



Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) - 1+1

2. Jeff Skinner (BUF) - 1+1

3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 32 zákroků

OTTAWA SENATORS - NEW YORK ISLANDERS

3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Dva body pro Islanders





Ottawa domácí utkání s Islanders nezvládla. Hosté byli efektivní a solidně bránili, to byl základ úspěchu.

Branky a nahrávky

11. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 31. Stützle (M. Joseph), 32. Batherson (Stützle, M. Joseph) – 14. Palmieri (Romanov, Nelson), 27. Wahlstrom (Romanov, Pageau), 30. Barzal (Palmieri, Nelson), 30. Lee (Wahlstrom), 46. Holmström (Dobson, Mayfield).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Adam Forsberg (OTT) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,7 %, odchytal 57:47

Semjon Varlamov (NYI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:58



Tři hvězdy utkání

1. Alexander Romanov (NYI) - 0+2

2. Drake Batherson (OTT) - 2+0

3. Oliver Wahlstrom (NYI) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - TAMPA BAY LIGHTNING

2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Z minima maximum





Statisticky pomalu něco neuvěřitelného. Tampa na branku soupeře vystřelila čtrnáctkrát a hned osmkrát skórovala. Smolař Antti Raanta si za celý duel připsal pouze šest úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

19. Noesen (Drury, Bunting), 35. Bunting (Svečnikov) – 22. Stamkos (Kučerov, Point), 26. Kučerov (Hagel, Eyssimont), 26. Point (Kučerov, Hedman), 46. Hagel (Point, Kučerov), 47. Glendening, 51. Point (Perbix, Koepke), 57. Kučerov (Hagel, Sergačjov), 59. Point (Kučerov, Stamkos).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 14 | Přesilová hra: 1/6 – 4/5 | Trestné minuty: 12 – 34



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 6 zákroků, 8 OG, úspěšnost 42,9 %, odchytal 59:54

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) - 3+2

2. Nikita Kučerov (TBL) - 2+4

3. Michael Bunting (CAR) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - WINNIPEG JETS

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Hellebuyck vynuloval Floridu





Connor Hellebuyck byl k nepřekonání. Brankář Jets pochytal všech třiatřicet střel soupeře a dovedl Jets k vítězství. Winnipegu se v posledních zápasech poměrně daří.

Branky a nahrávky

18. Niederreiter (Samberg, Appleton), 52. Ehlers (Perfetti, Naměstnikov), 57. Lowry (Appleton, Samberg).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 25 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergei Bobrovskij (FLO) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 58:52

Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:55



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 33 zákroků

2. Nino Niederreiter (WPG) - 1+0

3. Nikolaj Ehlers (WPG) - 1+0

DALLAS STARS - CALGARY FLAMES

4:7 (2:1, 2:2, 0:4)

Přestřelka pro Calgary!





Flames zvládli těžký zápas na ledě Dallasu a po přestřelce dokráčeli k vítězství. Kanadský celek se prosadil v Texasu hned sedmkrát, proto nevadilo, že čtyřikrát inkasoval.

Branky a nahrávky

2. W. Johnston (Benn, Dadonov), 12. J. Robertson (Lundkvist), 25. W. Johnston (Benn, Dadonov), 29. Pavelski (Duchene, J. Robertson) – 9. Greer (Dubé, Ružička), 21. Šarangovič (E. Lindholm, Mangiapane), 34. Ružička (C. Tanev, Greer), 42. Coleman (Weegar, R. Andersson), 43. E. Lindholm (Šarangovič, Mangiapane), 48. Backlund (Zary, Coleman), 59. Kadri (Šarangovič).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 58:18

Jacob Markström (CGY) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33

Adam Ružička (CGY) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:02

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42



Tři hvězdy utkání

1. Blake Coleman (CGY) - 1+1

2. Wyatt Johnston (DAL) - 2+0

3. Jegor Šarangovič (CGY) - 1+2

MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE

2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Těsný souboj pro Colorado





Minnesota pořádně bojovala a během zápasu zvládla smazat dvoubrankovou ztrátu a srovnala stav. Colorado však nakonec dokázalo vstřelit další gól a rozhodlo. Hrdinou se stal Kurtis MacDermid.

Branky a nahrávky

30. Kaprizov (Rossi), 35. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov) – 18. Colton (Byram, Tufte), 29. Ničuškin (MacKinnon, Toews), 45. MacDermid (Cogliano, F. Olofsson).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:07

Alexandar Georgijev (COL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Kurtis MacDermid (COL) - 1+0

2. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1

3. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - VANCOUVER CANUCKS

1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Vancouver definitivně rozhodl v závěru





Dlouhou dobu poměrně vyrovnané utkání se zlomilo ve druhé polovině třetí části. Canucks tam dokázali vstřelit tři góly a dokráčeli k celkové výhře 5:1.

Branky a nahrávky

38. Kartye (Dunn) – 6. Blueger, 33. Joshua (Garland, Aman), 50. Lafferty (Hronek, Q. Hughes), 53. Höglander (Aman), 58. Michejev (Garland, T. Myers).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 19 – 5



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00

Thatcher Demko (VAN) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:28



Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) - 23 zákroků

2. Tye Kartye (SEA) - 1+0

3. Nils Aman (VAN) - 0+2

