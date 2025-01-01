Detroitský sběr praváků. Tři kousky, ten nejznamenitější ovšem Yzermanovi unikl

18. srpna 15:00Tomáš Zatloukal
Jason Bernard-Docker, Ian Mitchell a naposledy Travis Hamonic. Toť jsou nové přírůstky do defenzívy Rudých křídel. Všechno borci s držením hole napravo. Generální manažer Steve Yzerman se zaměřil na pravou stranu obranného valu skutečně důkladně, což dokládají nejen podpisy dotažené, ale také jeden, který zůstal jen ve fázi odvážného a nákladného plánu. „Stevie Y“ si totiž myslel na dvojnásobného šampiona NHL Aarona Ekblada.
Yzerman chtěl udělat další rázný krok na cestě k vysoce konkurenceschopnému mančaftu.
Přivést borce s 11 sezonami v zámořské soutěži, schopného klidně zastat roli v elitním páru. Chodit na přesilovky, obětavě makat při oslabení. Kvalitně rozehrát, prudce vypálit od modré i tvrdě dohrát soupeře.
Jistě, v NHL najdete na 20 lepších beků (jak ukázal minulý týden žebříček na oficiálním webu ligy, kde Ekblad chyběl), možná úplně do puntíku nenaplnil náročná očekávání spojená s tím, že byl jedničkou draftu, ale spousta klubů v NHL by snesla modré nebe, aby u nich hrál.
Jednoznačně patří do nadprůměru a hráče s jeho mixem kvalit, kuráže a zkušeností nemáte na dosah ruky každý den. Na stole by měl stohy nabídek. Bez ohledu na dopingový škraloup - udělal chybu, přiznal ji, omluvil se a trest si odpykal.
Největší balík měl chystat údajně právě Yzerman, jak zmiňuje kanadský novinář James Mirtle. Jenže zůstalo jen u vize... Kvůli snad až magii floridského GM Billa Zita.
Zitovi se povedlo to, co mnozí považovali za nemyslitelné.
Udržet Brada Marchanda, Sama Bennetta a právě i Ekblada. Na všechny se už formovaly fronty, šlo o mimořádně atraktivní hráče. Jenže na trhu se nakonec neobjevil žádný, Zito splnil Ekbladovi, který si vysloužil vizitku srdcaře, veřejně opakovaně vyslovené přání zůstat u Panterů.
A Yzerman navíc musel sledovat, jak naopak do kádru Cats odchází z detroitské kabiny jiný zkušený zadák (opět s čepelí na pravé straně) Jeff Petry.
Místo na Floridě musel Yzerman hledat posily jinde. U buffalských Šavlí (Bernard-Docker), bostonským Bruins (Mitchell) a ottawských Senátorů (Hamonic). Kdo z nich na pravidelné bázi zkvalitní zadní řady tradičního klubu? Známý web Daily Faceoff to v tuto chvíli vidí jen na prvně jmenovaného.
Bernarda-Dockera páruje s Erikem Gustafssonem ve třetím tandemu.
Z Mitchella bude téměř jistojistě farmář. A Hamonic? Ostřílený dříč má za sebou sezonu s 59 odehranými mači, spíš než body během nich sbíral mínusy do tabulky pravdy. Přichází spíše zvýšit konkurenci než automaticky posadit třeba Alberta Johanssona.
To Ekblad by udělal ve složení dvojic větší průvan... I tak se Yzermanovi nedá upřít snaha posunout červeno-bílé barvy zpátky do play-off, kde se naposledy objevily v roce 2016.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.