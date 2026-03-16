Detroitu se povedlo vyhrát v Buffalu! Rangers dominovali nad Chicagem

28. března 5:10Jan Šlapáček
Detroit se oklepal z posledních nevydařených zápasů a dokázal získat důležité dva body v boji o play-off. Výhru oslavili i hokejisté Rangers.
Red Wings potřebovali nutně zabrat a to se jim podařilo. Detroit měl skvělý vstup do utkání v Buffalu, během prvních dvaceti minut si vypracoval tříbrankové vedení a posléze bezpečně svůj náskok hlídal. Skvěle si počínal především John Gibson, jenž si připsal spoustu důležitých zákroků.
Rangers dokázali v noci potěšit své fanoušky a v Madison Square Garden zaznamenali jednoznačné vítězství 6:1 nad Chicagem. Střelecky se poprvé v NHL prosadil Adam Sýkora.
Buffalo Sabres - Detroit Red Wings
2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky
26. T. Thompson (Krebs, Timmins), 57. Dahlin (Pearson, Byram) – 5. DeBrincat (Seider, Larkin), 10. Raymond (Seider), 17. Kasper (Finnie, J. van Riemsdyk), 56. Bernard-Docker (P. Kane, DeBrincat), 59. P. Kane (DeBrincat).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 0/6 | Trestné minuty: 14 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 57:57
John Gibson (DET) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Lucas Raymond (DET) - 1+0
2. Moritz Seider (DET) - 0+2
3. John Gibson (DET) - 28 zákroků
New York Rangers - Chicago Blackhawks
6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky
19. J. Miller (Sheary, Schneider), 26. M. Robertson (J. Miller), 29. Sýkora (Cuylle, Trocheck), 37. Brodzinski (Borgen, Chmelař), 54. Lafrenière (Fox, J. Miller), 56. Brodzinski (T. Raddysh, Fortescue) – 18. Lardis (Bertuzzi, Vlasic).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Dylan Garand (NYR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Arvid Söderblom (CHI) – 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:47
Adam Sýkora (NYR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Garand (NYR) – 28 zákroků
2. Adam Sýkora (NYR) - 1+0
3. Drew Fortescue (NYR)- 0+1