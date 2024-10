Devatenáct tisíc fanoušků tleskalo ve stoje. Vítej doma, Stevene!

Je to pěkný pohled, když hokejista v NHL ukončí dlouhou kariéru a v c.v. má od začátku do konce jediný klub. Stave Yzerman v Detroitu. Mario Lemieux v Pittsburghu. Patrik Eliáš v New Jersey. Staven Stamkos tuhle šanci nedostal. V Tampě rozhodně zůstat chtěl, úcta k legendám dnes ale ustupuje nemilosrdnému byznysu.

Stamkos podepsal v létě Nashvillu, s nímž v pondělí poprvé zavítal do Tampy. Na Floridě strávil šestnáct let. Tenhle mančaft ho coby jedničku v roce 2008 draftoval. Drží zde klubové rekordy v počtu odehraných sezón, zápasů, gólů i bodů. V letech 2020 a 21 vyhrál s Blesky Stanley Cup.

To všechno si fanoušci při utkání s Predators připomněli. Nejedno oko v Amalie Areně zvlhlo. Naměkko byl pochopitelně také navrátilec.

„Bylo to skvělé. Prvotřídní. Nemohl jsem čekat nic menšího,“ poděkoval Stamkos.

Predátoři už se oklepali z mizerného vstupu do sezóny, na Tampu ale neměli. Bod za remízu určitě 2:2 berou. V prodloužení strhnul vítězství na stranu domácích Nick Paul. Rozlučku na konci prý Stamkos vnímal spíš jako „Díky a zase se uvidíme“ než jako klasické „Sbohem“.

Spekulace o tom, jestli jednou v Tampě zakončí kariéru, jsou hodně předčasné, byť už tenhle flašinet za mořem rozjeli. Stamkos je na čtyři roky hráčem jiného týmu, po skončení smlouvy mu bude 38 let. Co se všeobecně ví, že dům v Tampě neprodal. Mimochodem má ho hned vedle Victora Hedmana.

Teď by rád uspěl v novém působišti. Začátek neměl dobrý. Jediný gól v osmi utkáních. V pondělí přidal první áčka a bylo to právě proti svému bývalému týmu. Nyní má 1+2 v devíti zápasech. Dav reagoval na jeho jméno při hlášení branek hlasitě. U první asistence to byl především aplaus, u druhé už se i trošku bučelo. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. S výsledkem byli místní spokojeni.

Pokud si celý večer někdo v ochozech zvlášť užil, byl to Stevenům otec Chris Stamkos. „Opravdu mimořádné. Už cestou na zápas jsme viděli hodně Stevenových dresů, asi víc, než když tady ještě hrál. Je úžasné sledovat, jak si lidé váží práce, co tady za šestnáct let odvedl. Vidět je skandovat jméno hostujícího hráče byla nádhera,“ vyznal se dojatý otec.

