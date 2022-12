Devils hostí Islanders, Boston míří do Arizony. Dokáže Colorado zabrat?

Hned deset zápasů si fanoušci kanadsko-americké NHL budou moct vychutnat v noci z pátku na sobotu. Do hry půjdou mimo jiné Boston i New Jersey. Tedy celky, které momentálně kralují celé soutěži. Colorado po sérii nezdarů vyzve Rangers a v laufu hrající Calgary zamíří do Columbusu, který minule schytal debakl od hokejistů Buffala. Modrokabátníci se však chtějí poučit.

Pittsburgh pojede do Buffala v roli favorita, dokázal vyhrát hned třikrát za sebou. Nicméně minulý vzájemný duel ovládli hokejisté Sabres na domácím ledě poměrně jednoznačně 6:3. Buffalo si navíc s chutí zastřílelo v předešlém utkání, jen jeden gól mu scházel k desetibrankové nadílce na ledě Columbusu, kde nakonec Šavle zvítězily 9:4. Dokáže parta kolem skvěle hrajícího útočníka Thompsona zdolat Tučňáky?

Zmíněný Columbus bude chtít odčinit nepříjemný debakl. Bude hrát proti Calgary, které se však pyšní velmi dobrou formou. Otázkou zůstává, jestli počtvrté v řadě dostane přednost v brankovišti Plamenů Daniel Vladař, jenž svůj celek dovedl ke třem výhrám za sebou. Hodinu po půlnoci také odstartuje duel mezi Washingtonem a Seattlem. Capitals vyhráli venku dvakrát za sebou, naopak Kraken doma nestačili na Floridu a Montreal.

New Jersey se s Bostonem přetahuje o pozici nejlepšího celku soutěže. Oba zmíněné týmy mají na kontě 43 bodů, o další zisk se překvapení tohoto ročníku z Prudential Center pokusí proti Islanders. Newyorčané nemají zrovna oslnivou formu, avšak vzájemnou bilanci mají v kalendářním roce 2022 s Ďábly lepší.

Vítěz loňského ročníku změří síly se semifinalistou play-off 2022. Před sezonou by se toto střetnutí dalo označit za jednoznačný šlágr, jenže oba týmy se ve svých konferencích pohybují na deváté příčce a rozhodně se nepyšní ideální formou. Laviny prohrály třikrát za sebou a navíc se stále musí popasovat s rozsáhlou marodkou. MacKinnon, Lehkonen, Ničuškin, Manson nebo Byram jsou stále zapsáni na marodce, kdežto Newyorčané pravděpodobně nastoupí v plné síle.

Olejáři z Edmontonu střídají výhry a porážky. Nyní ale budou mít možnost uspět podruhé za sebou, neboť naposledy zdemolovali Arizonu 8:2. Minnesota po čtyřzápasové sérii úspěchů naposledy nestačila na Calgary. Jelikož se jedná o souboj dvou týmů, které jsou na tom v tabulce podobně, favorita lze hledat těžko. Oproti tomu jednoznačným kandidátem na vítězství v Arizoně bude Boston, Medvědi by rádi bodovali pošesté v řadě, lepšího soupeře než Coyotes si na prodloužení série přát nemohli.

Nejpozději se začne hrát v Anaheimu a v Las Vegas. Rytíři přivítají Philadelphii, která se sice malinko zvedla, ale naposledy to nepotvrdila doma proti Washingtonu. Kačeři budou hostit San Jose, což bude souboj dvou celků ze spodních pater Západní konference. Sharks nutně potřebují zabrat, poněvadž z minulých čtyř klání vydolovali jediný bod. Anaheim naopak po sérii nezdarů přemohl Carolinu v prodloužení, rozhodl útočník Ryan Strome.

01:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

01:00 Columbus Blue Jackets – Calgary Flames

01:00 New Jersey Devils – New York Islanders

01:00 Washington Capitals – Seattle Kraken

02:30 Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets

03:00 Colorado Avalanche – New York Rangers

03:00 Edmonton Oilers – Minnesota Wild

03:30 Arizona Coyotes – Boston Bruins

04:00 Anaheim Ducks – San Jose Sharks

04:00 Vegas Golden Knights – Philadelphia Flyers

