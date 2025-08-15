Devils otestují čtyři hráče, o smlouvu zabojuje i navrátilec Rooney

7. září 11:31Adam Čuba
Vedení New Jersey v čele s generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem se rozhodlo před startem zářijového kempu vyztužit soupisku Devils, na PTO (professional tryout) si pozvalo zkušené útočníky Kevina Rooneyho s Lukem Glendeningem a dva mladé brankáře – Georgije Romanova s Adameem Scheelem. Všichni zmínění zabojují o smlouvu během kempu a celkem sedmi přípravných utkání, které Ďáblové odehrají mezi 21. zářím a 4. říjnem.
Nejzajímavějším jménem ze čtveřice příchozích je zřejmě dvaatřicetiletý Kevin Rooney. Zkušený Američan odehrál v NHL 345 duelů, za USA si kdysi zahrál i na mistrovství světa, ze kterého má také bronzovou medaili. Zajímavostí je, že Rooney už v New Jersey působil mezi lety 2016 až 2020, kdy hrál střídavě v hlavním týmu a na farmě v AHL, kde svého času plnil i roli kapitána. Poslední rok strávil rodák z Cantonu v Kanadě, za Calgary odehrál 70 zápasů s bilancí 5+5
Druhým útočníkem, kterého si Devils otestují, je již šestatřicetiletý Luke Glendening. Ten má v NHL na kontě dokonce přes 800 duelů, drží si v nich vyrovnanou bilanci 83+83. Jeho devizou určitě nikdy nebyl sběr kanadských bodů, maximem někdejšího šampiona AHL je dvanáct branek za Detroit (ve kterém strávil výraznou část své profesionální kariéry) ze sezony 2014/2015. Poslední dva ročníky strávil v Tampě, kde dal celkem čtrnáct gólů a na čtyři nahrál.
Georgij Romanov je ve svých pětadvaceti letech stále mladým a perspektivním brankářem. V NHL má zatím jen minimální zkušenosti, za mořem tráví svůj třetí rok, přičemž doposud se v nejlepší lize dostal k deseti startům za San Jose, zbytek času strávil na farmách v AHL a ECHL a loni utvořil vyrovnanou dvojici s krajanem Jaroslavem Askarovem v rezervním týmu San Jose Barracuda. Jeho podpis by mohl být jistou investicí do budoucna a zároveň by zvýšil konkurenci v brankovišti partnerské Uticy.
Velmi podobnou roli by nejspíš plnil také o rok starší Adam Scheel, poslední z pozvaných borců na tryout. Někdejší mistr světa do 18 let s USA nemá zatím zkušenosti s NHL žádné. Roky se snažil prosadit v organizaci Dallasu, kde to zkrátka nemá žádný mladý hokejista vzhledem k veliké konkurenci jednoduché, v posledních dvou letech si zkusil i angažmá v Chicagu a Coloradu, vždy na farmách.
Kdo si řekne o smlouvu?
Zřejmě se dá předpokládat, že Scheel s Romanovem si to mezi sebou rozdají o jedno volné místo. Větší otazník visí nad útočníky... Řekne si jeden z dvojice Glendening – Rooney o flek mezi dvanácti útočníky?
