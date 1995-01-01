Devils přehráli Wild, série výher Detroitu je u konce

23. října 7:22Radim Sochor
Na dnešním programu byly pouze tři zápasy. A byla to tak trochu noc brankářů, hned čtyři z nich se dostali mezi vyhlášené tři hvězdy.
New Jersey navázalo na dobré výkony a porazilo Minnesotu 4:1. Nico Daws naskočil mezi tři tyče a připsal si hned devětadvacet úspěšných zákroků. Povedené utkání zažil také Colten Ellis z Buffala, jenž za svá záda sice pustil dva kotouče, ale dalších 26 střel chytil a vysloužil si ocenění první hvězdy zápasu.
Zápas mezi Calgary a Monrealem dospěl až do prodloužení za stavu 1:1. Domácí sice byli střelecky aktivnější, ale Matheson hned v první minutě OT udeřil a přisoudil druhý bod pro Habs.
New Jersey Devils – Minnesota Wild
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
17. Cotter (C. Brown, Mercer), 27. Dillon (Mercer, Nemec), 45. Gricjuk (Meier), 59. Bratt (Siegenthaler) – 51. Boldy (Eriksson Ek, Buium)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Nico Daws (NJD) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MIN) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:24
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:52
Tři hvězdy utkání
1. Dawson Mercer (NJD) 0+2
2. Nico Daws (NJD) 29 zákroků
3. Arsenij Gricuj (NJD) 1+0
Buffalo Sabres – Detroit Red Wings
4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky
32. Zucker (Quinn, Timmins), 37. Kozak (Quinn, Samuelsson), 45. Quinn (McLeod, Byram), 49. Doan (McLeod, Timmins) – 23. Compher (A. Johansson, Berggren), 39. Finnie (Larkin, Raymond)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Colten Ellis (BUF) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:54
John Gibson (DET) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 56:49
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:41
Tři hvězdy utkání
1. Colten Ellis (BUF) 26 zákroků
2. Jack Quinn (BUF) 1+2
3. Tyson Kozak (BUF) 1+0
Calgary Flames – Montreal Canadiens
1:2pp (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
46. Klapka (Frost) – 18. Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson), 61. Matheson (Děmidov, Newhook)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 61:00
Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 61:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 61:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:39
Adam Klapka (CGY) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:00
Tři hvězdy utkání
1. Jakub Dobeš (MTL) 36 zákroků
2. Dustin Wolf (CGY) 26 zákroků
3. Michael Matheson (MTL) 1+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.