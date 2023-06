Devils se činí. Po Brattovi dostal dlouhý kontrakt i Meier

Čekalo se, jak celou situaci vedení New Jersey Devils vyřeší. Nakonec velmi dobře. Dlouhý kontrakt dostal jak Jesper Bratt, tak Timo Meier. Ten ve středu podepsal osmiletý kontrakt.

„Míříme na dlouhodobý kontrakt,“ říkal generální manažer Tom Fitzgerald pro na začátku června. „To je náš cíl, s tím za Meierovým agentem půjdeme. Chci, aby pochopil, co je New Jersey, co je to za organizaci, jak se tu žije, že je kam cestovat, všechny tyhle pozitivní věci.“

A jak řekl, tak se stalo. Obě strany se nakonec domluvily, a to i přes to, že měli někteří fanoušci strach. Ještě před ním totiž velkou smlouvu podepsal Jesper Bratt.

Peníze však zbyly i na švýcarského kanonýra. Ten si v základní části v dresu Devils připsal 14 bodů (9 gólů a 5 asistencí) v 21 zápasech. V play off to sice nebylo ono (v 11 zápasech čtyři body), ale potenciál, který v Meierovi je, stojí za risk.

Postupem času sice byl Meier zapsán k arbitráži, ale byla to spíše taková pojistka.

Všechno totiž pro Devils i hráče samotného nakonec dobře dopadlo. Obě strany kývly na osmiletý pakt s ročním platem 8,8 milionů dolarů.

Po Josim, Fialovi a Hischierovi se Meier stal čtvrtý švýcarský hráč s průměrným platem nad sedm milionů dolarů ročně.

