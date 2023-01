Devils si vychovali elitního střelce. Hughes má životní formu

Při procházení tabulky střelců je vlastně vše v normálu. Na čele neskutečný Connor McDavid, hned za ním famózní Pastrňák či hrající legenda Alex Ovečkin. Jedno jméno ale přeci jenom zaujme. Jack Hughes z New Jersey letos hraje v životní formě a v posledních zápasech ničí jednoho soupeře za druhým.

Jednadvacetiletý borec měl být přitom elitní nahrávač. Jeho pověst playmakera byla roky známá, v této sezoně v něm ale doslova bouchly saze.

Zvlášť poslední týdny mu vycházejí na jedničku. V posledních dvaceti zápasech totiž zaznamenal hned devatenáct branek! Kdyby to někomu nestačilo, tak v posledních pěti jich má osm. Dohromady pak 26, což je kariérní maximum. V půlce sezony.

„Vím o tom,“ komentoval s úsměvem od ucha k uchu. „Tým dělá kroky dopředu – a já společně s ním. Je to součást nějaké cesty, teď to vypadá dobře.“

Počet gólů není žádnou náhodou. Ruku v ruce jde totiž s počtem střel. Hughes poslal v této sezoně čtvrtý nejvyšší počet střel (184), před ním je pouze Ovečkin, Meier a Pastrňák.

„Je fakt, že střela je něco, na co se hodně soustředím,“ říkal Hughes na tréninkovém kempu. „V létě jsem se na to dost zaměřil, doufám, že se to ukáže i v sezoně.“

Kromě toho to vypadá, že je vždy na správném místě. To také není náhoda, výběr místa je výsadou skvělých střelců, navíc to jde dokonale dohromady s jeho vysokou hokejovou inteligencí, za niž byl chválen už od malička.

Velkou přednost vidí ale jeho spoluhráč Dougie Hamilton ještě v něčem jiném. „Každý ví, v čem je dobrý, jak mu všechno jde. Ale jeho chtíč, to je něco. Vždycky chce víc, vždy chce na led,“ komentoval mladšího kolegu zkušený bek. „Společně s jeho šikovností je tohle skvělý recept na úspěch.“

Právě úspěch je něco, co zatím Hughesovi chybí. Od doby, co je v organizaci, to bylo spíše plácání u dna. Až v této sezoně to vypadá, že by Devils mohli konečně něco dokázat. Bez Hughesova přispění by to ale rozhodně nešlo.

