Devils slaví první vítězství! Úspěšná prodloužení také pro Toronto a Vegas

Hned tři zápasy z dnešního programu se musely rozhodnout až v prodloužení a ve všech případech se radovaly hostující celky. Jediné Colorado dokázalo vyhrát v základní hrací době.

WINNIPEG JETS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:5pp. (1:2, 0:2, 3:0 - 0:0, 0:1)

STAV SÉRIE: 1:2

Jets obrat nedokonali

Tento zápas musel bavit naprosto každého! Golden Knights po dvou třetinách vedli o tři góly a vypadalo to, že mají výhru v kapse. Winnipeg se ale nevzdal, ve třetí části tvrdě pracoval a odměnou mu bylo vyrovnání dvaadvacet sekund před koncem. V prodloužení se čekalo na gól až do 84. minuty, kdy dokázal po chybě domácí obrany skórovat Michael Amadio.

Branky a nahrávky

10. Connor (DeMelo, Dillon), 43. Niederreiter (Dubois, Pionk), 55. Scheifele (Pionk, Connor), 60. Lowry (Naměstnikov, Pionk) – 3. Stephenson (Stone, Theodore), 7. Eichel (Stephenson, Pietrangelo), 31. Eichel (Pietrangelo, R. Smith), 38. Kolesar (Eichel, Amadio), 84. Amadio (Barbašev).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 48 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 19 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) - 43 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,6 %, odchytal 82:52

Laurent Brossoit (VGK) - 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 83:14



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jack Eichel (VGK) - 2+1

2. Adam Lowry (WPG) - 1+0

3. Michael Amadio (VGK) - 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

3:4pp. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:2

Maple Leafs uspěli v prodloužení

Poprvé v této sérii to byla vyrovnaná bitva. Toronto se v první třetině dvakrát dostalo do vedení, nicméně Tampa dokázala rychle reagovat a vždy srovnala. Ve 34. minutě se pak domácí dostali poprvé v zápase do vedení a to drželi až do času 59:00. Minutu před koncem se dokázal v předbrankovém prostoru prosadit Ryan O'Reilly a rozhodl o tom, že se bude prodlužovat. Rozhodnutí o vítězi pak přišlo v 80. minutě, kdy se střelou od modré čáry prosadit Morgan Rielly.

Branky a nahrávky

5. Cirelli (Killorn, Hagel), 20. Hagel (Perry, Colton), 34. Raddysh (Kučerov, Stamkos) – 4. Acciari (Knies, O'Reilly), 12. Matthews (Marner, Järnkrok), 59. O'Reilly (Nylander, Marner), 80. Rielly (O'Reilly).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 18 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 78:59

Ilja Samsonov (TOR) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 78:34



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57



Tři hvězdy utkání

1. Morgan Rielly (TOR) - 1+0

2. Brandon Hagel (TBL) - 1+1

3. Darren Raddysh (TBL) - 1+0

NEW YORK RANGERS - NEW JERSEY DEVILS

1:2pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:1

Devils poprvé slaví

V této sérii výhoda domácího prostředí rozhodně neplatí. Dění se přesunulo do Madison Square Garden a z prvního vítězství se radují hokejisté New Jersey. Tentokrát to bylo pořádně vyrovnané a zápas došel za stavu 1:1 do prodloužení. V něm se hrálo do 72. minuty, než se prosadil zadák Dougie Hamilton.

V brance Devils si skvěle počínal Akira Schmid, jenž pochytal pětatřicet střel.

Branky a nahrávky

24. Kreider (Zibanejad, P. Kane) – 31. J. Hughes (Hamilton, Bratt), 72. Hamilton (Bratt, Hischier).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 71:06

Akira Schmid (NJD) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 71:36



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:58

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:12



Tři hvězdy utkání

1. Dougie Hamilton (NJD) – 1+1

2. Akira Schmid (NJD) – 35 zákroků

3. Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků

SEATTLE KRAKEN - COLORADO AVALANCHE

4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

STAV SÉRIE: 1:2

Colorado se prostřílelo k vítězství

Ani tento zápas rozhodně nenudil. Celkem v něm padlo deset branek a defacto až do samotného konce nebylo úplně jasné, kdo vyhraje. Nakonec bylo šťastnější Colorado, které se mohlo v tomto duelu spolehnout na své největší hvězdy. Po dvou gólech vstřelili Nathan MacKinnon s Mikkou Rantanenem.

Branky a nahrávky

7. Schwartz (Schultz, Wennberg), 33. Oleksiak (Gourde, Bjorkstrand), 34. Beniers (McCann, Eberle), 60. Schwartz (Schultz) – 17. Compher (Makar, Lehkonen), 20. MacKinnon (Rantanen, Toews), 25. Makar (Newhook), 44. Rantanen (Toews), 45. MacKinnon (Byram, Rodrigues), 58. Rantanen (Lehkonen).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 58:19

Alexandar Georgijev (COL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) - 2+1

2. Nathan MacKinnon (COL) - 2+0

3. Jaden Schwartz (SEA) - 2+0

