Devils uspěli ve Washingtonu! Rangers si pohráli s Tampou

V NHL se odehrálo dalších sedm zápasů! Velmi dobře si počínalo New Jersey, které dokázalo vyhrát na ledě silného Washingtonu. Skvělý výkon podali i hokejisté Rangers, kteří nedovolili Tampě vůbec nic a s přehledem vyhráli.

NEW YORK RANGERS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Čisté vítězství Rangers

Rangers proti Tampě neinkasovali a zápas s přehledem dotáhli do vítězného konce. Největší zásluhu na tom měl Mika Zibanejad, který zkompletoval hattrick.

Branky a nahrávky

8. Zibanejad (Fox, Kreider), 13. Zibanejad (Fox, Kreider), 15. Strome (Goodrow), 37. Zibanejad (Kreider).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 38 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 38 zákroků, 0 OG, 100,0 % úspěšnost, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 17 zákroků, 4 OG, 81,0 % úspěšnost, odchytal 59:58



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:14

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:31

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:34

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:38

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:14

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41



Tři hvězdy utkání

1. Mika Zibanejad (NYR) - 3+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 38 zákroků

3. Chris Kreider (NYR) - 0+3

DETROIT RED WINGS - BOSTON BRUINS

1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Boston ovládl zápas s Detroitem

Vyrovnané utkání se ve třetí třetině převrátilo na stranu Bostonu, který dokázal vstřelit tři branky a rozhodl o zisku dvou důležitých bodů. Bruins vyhráli 5:1.

Branky a nahrávky

12. Bertuzzi (DeKeyser, Larkin) – 15. Bergeron (Smith, Marchand), 28. Haula, 46. McAvoy (Hall, Coyle), 48. Frederic (Reilly, Nosek), 51. Nosek (Steen, McAvoy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 37 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 15 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 59:25

Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:12

Filip Zadina (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29

David Pastrňák (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tomáš Nosek (BOS) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:14



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) - 1+0

2. Tomáš Nosek (BOS) - 1+1

3. Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - SAN JOSE SHARKS

8:5 (6:1, 0:1, 2:3)

Perfektní třetina od Penguins

V první třetině se děly velké věci. Pittsburgh dokázal v úvodní dvacetiminutovce vstřelit šest gólů a dostal se do obrovského vedení. Sharks se ale nevzdali a na začátku třetí části se dotáhli na rozdíl jednoho gólu. Ten však nepřišel, a tak Penguins v závěru definitivně rozhodli.

Branky a nahrávky

2. Rodrigues (Letang, Heinen), 4. Guentzel (Rust, Crosby), 5. Rodrigues (Heinen, Simon), 7. Rust (Letang, Dumoulin), 17. Björkqvist (Zohorna, Lafferty), 20. Rust (Marino, Pettersson), 58. Rodrigues (Letang, Rust), 60. Rust (Crosby, Letang) – 16. Barabanov (Meier, Vlasic), 35. Burns (Bonino, Gregor), 41. Nieto (Middleton, Cogliano), 44. Middleton (Karlsson, Meier), 45. Couture (Meier).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) - 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, čas na ledě 59:40

James Reimer (SJS) - 11 zákroků, 6 OG, úspěšnost 64,7 %, čas na ledě 20:00

Zachary Sawchenko (SJS) - 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, čas na ledě 38:32



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) - 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 15:32

Radim Zohorna (PIT) - 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:27

Radim Šimek (SJS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:36

Tomáš Hertl (SJS) - 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37



Tři hvězdy utkání

1. Evan Rodrigues (PIT) - 3+0

2. Bryan Rust (PIT) - 3+2

3. Zachary Sawchenko (SJS) - 20 zákroků

COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS

4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Důležitá výhra pro Avalanche

Colorado zvládlo těžké utkání s Anaheimem a získalo cenné vítězství. I zde se zápas lámal až v samotném závěru, protože vítězný gól Colorada přišel až v 59. minutě.

Branky a nahrávky

32. Toews (Rantanen, Kadri), 44. Landeskog (MacKinnon, Makar), 59. O'Connor (MacKinnon, Rantanen), 60. Rantanen (MacKinnon) – 2. Carrick (Shattenkirk, Terry), 24. Fowler (Comtois, Shattenkirk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 31 | Přesilová hra: 2/5 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:33



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Logan O'Connor (COL) – 1+0

2. Gabriel Landeskog (COL) – 1+0

3. Nathan MacKinnon (COL) – 0+3

WASHINGTON CAPITALS - NEW JERSEY DEVILS

3:4pp. (1:2, 0:1, 2:0 - 0:1)

Devils uspěli ve Washingtonu

Devils si zápas na ledě Capitals ve třetí části zkomplikovali a nakonec museli o výhru bojovat v prodloužení. V něm se o slovo přihlásil kapitán Nico Hischiera a vystřelil svému týmu bod navíc.

Branky a nahrávky

20. Carlson (Sgarbossa, Orlov), 54. Dowd (Hathaway, van Riemsdyk), 57. Sheary (Eller) – 8. Šarangovič (Hughes, Subban), 9. Severson (Mercer, Kuokkanen), 21. Hischier (Severson, Siegenthaler), 63. Hischier (Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 37 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 62:56

Mackenzie Blackwood (NJD) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 62:56



Československá stopa v utkání

Michal Kempný (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 18:23

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 16:30

Marián Studenič (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 13:29



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) – 2+0

2. Damon Severson (NJD) – 1+1

3. Nic Dowd (WSH) – 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS

4:5pp. (2:0, 0:2, 2:2 - 0:1)

Probuzení Jets

Po první třetině to vypadalo pro Golden Knights velmi dobře. Jets ale zabrali a čtyřmi góly v řadě se dostali do dvoubrankového vedení. Závěr třetí části patřil ale zase znovu domácím, kterým se podařilo vyrovnat a dostat zápas do prodloužení. V něm vše rozhodl Kyle Connor. Prvního gólu v NHL se dočkal Kristian Reichel.

Branky a nahrávky

14. Amadio (Kolesar, Whitecloud), 17. Dadonov (Amadio, Howden), 54. Janmark (Whitecloud, McNabb), 60. Janmark (Roy, Theodore) – 23. Harkins (Dillon), 23. Reichel, 43. Stastny (Morrissey, DeMelo), 45. Copp (Connor, Scheifele), 63. Connor (Morrissey).

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 37 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 61:10

Connor Hellebuyck (WPG) – 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 61:43



Československá stopa v utkání

Kristian Reichel (WPG) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32



Tři hvězdy utkání

1. Mattias Janmark (VGK) - 2+0

2. Kyle Connor (WPG) - 1+1

3. Michael Amadio (VGK) - 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - CALGARY FLAMES

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Vysoká porážka pro Chicago

Další nevydařený zápas ze strany Blackhawks. Calgary bylo v zápase lepším týmem a projevilo se to i na skóre. Flames vyhráli vysoko 5:1.

Branky a nahrávky

10. DeBrincat (Kane, Borgström) – 14. Tkachuk (Gaudreau, Hanifin), 30. Lindholm (Monahan, Gaudreau), 38. Lewis (Coleman, Andersson), 59. Kylington (Lucic), 59. Gaudreau (Tkachuk, Backlund).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 42 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 59:18

Jacob Markström (CGY) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09



Tři hvězdy utkání

1. Johnny Gaudreau (CGY) – 1+2

2. Matthew Tkachuk (CGY) – 1+1

3. Jacob Markström (CGY) – 30 zákroků

