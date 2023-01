Devils vyhráli na ledě Los Angeles, Boston si poradil s Torontem

Čtrnáct zápasů je minulostí. Celý program zakončil zápas v Los Angeles, kde se z vítězství 5:2 radovali hokejisté New Jersey. Šlágr noci pak ovládl Boston, který porazil Toronto těsně 4:3.

DALLAS STARS - CALGARY FLAMES

5:6 (1:2, 1:4, 3:0)

Přestřelka v Texasu

Zápas v Dallasu nabídl hned jedenáct gólů. Calgary ovládlo první dvě třetiny a vytvořilo si v nich čtyřbrankové vedení. Dallas se v posledních dvaceti minutách však vrátil třemi góly do zápasu a bojoval o vyrovnání, Flames to nakonec ale zvládli a můžou slavit.

Branky a nahrávky

16. Ja. Benn (Dellandrea), 40. Seguin (J. Robertson, Pavelski), 48. Pavelski (J. Robertson, Lindell), 53. Pavelski (Heiskanen, Seguin), 56. C. Miller (Heiskanen) – 1. Mangiapane (Coleman, Backlund), 9. Lewis (Weegar, C. Tanev), 31. E. Lindholm (Toffoli, R. Andersson), 34. Kadri (Huberdeau, Mi. Stone), 37. R. Andersson (Kadri, Huberdeau), 38. C. Tanev (Weegar).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:56

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Adam Ružička (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:30

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:57



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (CGY) – 1+1

2. Joe Pavelski (DAL) – 2+1

3. Chris Tanev (CGY) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - OTTAWA SENATORS

7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Čisté konto pro Francouze

Pavel Francouz proti Ottawě pochytal všech devětadvacet střel a pomohl svým spoluhráčům k vítězství. Ti však měli rovněž svůj den a dali Senators hned sedm gólů!

Branky a nahrávky

6. Rantanen (MacKinnon, Rodrigues), 8. Newhook (Cogliano, L. O'Connor), 30. Lehkonen (D. Toews), 36. Rantanen (Newhook, Girard), 49. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 56. B. Hunt (Englund, Lehkonen), 59. Newhook (L. O'Connor).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 26 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,8 %, odchytal 60:00

Pavel Francouz (COL) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:09

Pavel Francouz (COL) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Francouz (COL) - 29 zákroků

2. Mikko Rantanen (COL) - 2+0

3. Artturi Lehkonen (COL) - 2+1

DETROIT RED WINGS - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:4 (0:3, 0:1, 3:0)

Laine se blýskl hattrickem

Columbus ovládl začátek utkání a dokázal ho dotáhnout do vítězného konce. Hattrick v tomto zápase zkompletoval finský střelec Patrik Laine. Red Wings ve třetí třetině dali tři góly a vrátili se do zápasu, vyrovnat ale již nedokázali.

Branky a nahrávky

46. Määttä (Kubalík, Larkin), 48. Walman, 56. Raymond (Hronek, Chiarot) – 13. Laine (J. Gaudreau, Roslovic), 14. Gavrikov (K. Johnson, Bemström), 16. Laine (Roslovic, Blankenburg), 22. Laine (A. Boqvist, J. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:26

Elvis Merzlikins (CBJ) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:55



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:54

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:17



Tři hvězdy utkání

1. Patrik Laine (CBJ) - 3+0

2. Johnny Gaudreau (CBJ) - 0+2

3. Lucas Raymond (DET) - 1+0

NEW YORK ISLANDERS - MONTREAL CANADIENS

2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Těsná výhra pro Islanders

Islanders se do sedmé minuty duelu dokázali dostat do dvoubrankového vedení a to jim nakonec stačilo k vítězství. Za Montreal se v zápase prosadil pouze Nick Suzuki.

Branky a nahrávky

3. Cizikas (Dobson, Clutterbuck), 7. Beauvillier (Mayfield, Pageau) – 50. Suzuki (Drouin).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Samuel Montembeault (MTL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:57



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:44



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Beauvillier (NYI) – 1+0

2. Casey Cizikas (NYI) – 1+0

3. Nick Suzuki (MTL) – 1+0

WASHINGTON CAPITALS - PHILADELPHIA FLYERS

1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Flyers vykradli hlavní město

Capitals byli v zápase lepším týmem, na branku soupeře vystřelili hned čtyřicetkrát, prosadili se však pouze jednou. Carter Hart podal skvělý výkon a dotáhl svůj tým k vítězství 3:1. V zápase ho překonal pouze Alexandr Ovečkin, který dal třicátý gól v sezóně. Na tuhle metu dokráčel již sedmnáctkrát.

Branky a nahrávky

18. Ovečkin – 14. Laughton (DeAngelo, Farabee), 25. J. van Riemsdyk (Tippett, Frost), 26. Allison (Hayes, Laughton).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:18

Carter Hart (PHI) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 59:54



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:08



Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI) - 39 zákroků

2. Scott Laughton (PHI) - 1+1

3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - PITTSBURGH PENGUINS

2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Pittsburgh v Carolině neuspěl

Souboj dvou týmů z Metropolitní divize přinesl vyrovnanou bitvu, která skončila vítězstvím Caroliny 2:1. Penguins měli v zápase spoustu šancí, téměř všechny ale zlikvidoval skvělý Frederik Andersen.

Branky a nahrávky

18. Skjei (Pesce, Martinook), 30. Chatfield (S. Aho II, Fast) – 48. Rakell.

Statistika

Střely na bránu: 36 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Casey DeSmith (PIT) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 58:38



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:41

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) - 34 zákroků

2. Brady Skjei (CAR) - 1+0

3. Jalen Chatfield (CAR) - 1+0

BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Boston vyzrál na Toronto

Hodně sledované utkání skončilo vítězstvím Bostonu. Bruins byli tentokrát proti Maple Leafs lepším týmem a zaslouženě vyhráli 4:3. Jeden gól dal i David Pastrňák.

Branky a nahrávky

16. Bergeron (Marchand), 26. Pastrňák, 31. Greer (N. Foligno, Nosek), 59. Grzelcyk (Hall, Carlo) – 5. Bunting (Tavares, Marner), 23. Engvall, 44. Matthews (Bunting, Marner).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 21 – 21



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) - 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Matt Murray (TOR) - 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:48



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:33

David Krejčí (BOS) - 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03

David Pastrňák (BOS) - 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:58

Tomáš Nosek (BOS) - 0+1. +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:18

David Kämpf (TOR) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50



Tři hvězdy utkání

1. Matt Grzelcyk (BOS) - 1+0

2. Patrice Bergeron (BOS) - 1+0

3. Michael Bunting (TOR) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - VANCOUVER CANUCKS

4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Florida zvládla souboj s Canucks

Vancouver v zápase dvakrát vedl, nicméně ani tentokrát mu to k vítězství nepomohlo. Florida dokázala ve druhé třetině duel zcela otočit, dostala se do dvoubrankového vedení a to stačilo, jelikož Canucks zvládli pouze snížit.

Branky a nahrávky

19. Lomberg (G. Smith, Forsling), 22. E. Staal (Mahura, Cousins), 24. Ekblad (Montour, M. Tkachuk), 30. Barkov (Reinhart, Ekblad) – 2. Studnicka, 21. T. Myers (E. Pettersson, Boeser), 51. E. Pettersson (Q. Hughes, J. Miller).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 38 | Přesilová hra: 2/3 – 1/5 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 60:00

Spencer Martin (VAN) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 57:52



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:01



Tři hvězdy utkání

1. Aaron Ekblad (FLA) - 1+1

2. Elias Pettersson (VAN) - 1+1

3. Eric Staal (FLA) - 1+0

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES

2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Fleury hvězdou utkání

Marc-André Fleury pochytal v zápase sedmadvacet střel, inkasoval pouze jednou a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Minnesota porazila nepříjemně hrající Arizonu těsně 2:1.

Branky a nahrávky

30. Zuccarello (Kaprizov, Addison), 31. F. Gaudreau (Hartman, Steel) – 46. Crouse (McBain, Chychrun).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Connor Ingram (ARI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:49



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Marc-Andre Fleury (MIN) - 27 zákroků

2. Jared Spurgeon (MIN) - 0+0

3. Frédérick Gaudreau (MIN) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - BUFFALO SABRES

3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Buffalo slaví výhru v Nashvillu

Dvě třetiny vyrovnané utkání se lámalo v posledních dvaceti minutách, kde se dokázali dvakrát prosadit hosté z Buffala a dokráčeli k výhře 5:3. Sabres se nevzdávají myšlenky na play-off.

Branky a nahrávky

16. Josi (R. Johansen, Pärssinen), 36. Lauzon (Glass, Sissons), 36. R. Johansen (Fabbro, Ekholm) – 12. J. Skinner (Ta. Thompson, Dahlin), 23. Cozens (Peterka, Quinn), 29. V. Olofsson (Power, Tuch), 47. Okposo (Ljubuškin, Samuelsson), 57. Quinn.

Statistika

Střely na bránu: 41 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 57:32

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kyle Okposo (BUF) - 1+0

2. Ryan Johansen (NSH) - 1+1

3. Jeff Skinner (BUF) - 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - SEATTLE KRAKEN

5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Seattle dal osm gólů!

Petr Mrázek nezažil nejlepší zápas. Český brankář z pěti střel inkasoval čtyřikrát a byl vystřídán. Seattle byl při chuti celý duel a nakonec vyhrál vysoko 8:5.

Branky a nahrávky

5. J. Toews (Raddysh, S. Jones), 31. I. Phillips (Dickinson), 41. Domi (Raddysh, S. Jones), 57. Raddysh (J. Toews, S. Jones), 60. P. Kane (Domi) – 3. Sprong (Geekie, B. Tanev), 10. Beniers (Dunn), 11. McCann (Donato), 13. Burakovsky (Beniers, Eberle), 13. Tolvanen (Gourde, Bjorkstrand), 14. McCann (Donato, Wennberg), 42. McCann (A. Larsson, Wennberg), 43. Bjorkstrand (Oleksiak, Gourde).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 1 zákrok, 4 OG, úspěšnost 20,0 %, odchytal 12:08

Alex Stalock (CHI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 47:50

Martin Jones (SEA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:50



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 1 zákrok, 4 OG, úspěšnost 20,0 %, odchytal 12:08



Tři hvězdy utkání

1. Jared McCann (SEA) – 3+0

2. Matty Beniers (SEA) – 1+1

3. Alexander Wennberg (SEA) – 0+2

ST. LOUIS BLUES - TAMPA BAY LIGHTNING

2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

St. Louis na Tampu nestačilo

Blues se dostali ve třetí minutě zápasu do vedení, hosté však dokázali do konce třetiny výsledek otočit ve svůj prospěch. Tampa na ledě St. Louis nakonec vyhrála 4:2.

Branky a nahrávky

3. T. Pitlick (Toropčenko), 34. Bučněvič (Kyrou, Thomas) – 13. Point (Perbix), 17. Point (Stamkos, Kučerov), 33. Perbix (Sergačjov, Point), 39. Killorn (Hagel).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:23

Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:56



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) - 2+1

2. Nick Perbix (TBL) - 1+1

3. Steven Stamkos (TBL) - 0+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - EDMONTON OILERS

3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Cenné vítězství pro Oilers

Edmonton zvládl těžké utkání na ledě Vegas a získal důležité dva body do tabulky. Oilers výrazně pomohl začátek zápasu, protože se v něm dostali do dvoubrankového vedení.

Branky a nahrávky

19. Kolesar (W. Carrier, McNabb), 34. Cotter (Froese, Kessel), 40. W. Karlsson (Marchessault, Martinez) – 1. Janmark (Barrie, Kulak), 2. Draisaitl (McDavid, Hyman), 28. Draisaitl (Hyman), 34. Kostin (Janmark).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 58:34

Jack Campbell (EDM) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+0

2. William Karlsson (VGK) - 1+0

3. Paul Cotter (VGK) - 1+0

LOS ANGELES KINGS - NEW JERSEY DEVILS

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Devils uspěli v Kalifornii

New Jersey odehrálo proti Los Angeles velmi dobré utkání a dotáhlo ho do vítězného konce. Kings si sice v zápase připsali více střel, na bodový zisk to ale nestačilo.

Branky a nahrávky

7. Fiala (Kempe, Doughty), 27. Kopitar (Doughty, Vilardi) – 13. Tatar (Hischier, J. Hughes), 23. Haula (Mercer), 28. Ochoťuk (Palát, J. Hughes), 31. Graves (Šarangovič), 59. Bratt (Šarangovič, Graves).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:02

Mackenzie Blackwood (NJD) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:29

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:28



Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) - 0+2

2. Drew Doughty (LAK) - 0+2

3. Damon Severson (NJD) - 0+0

