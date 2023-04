Devils vyhráli potřetí, oslavy Toronta se odkládají. Vegas postupuje

V noci na pátek pokračovaly v kanadsko-americké NHL tři série. Postoupit do konferenčních semifinále mohly celky Toronta a Vegas, avšak povedlo se to jen Rytířům. Toronto na domácím ledě podlehlo Tampě 2:4 a o svou účast mezi osmičkou nejlepších bude muset ještě bojovat. Situace se nevyvíjí dobře pro newyorské Jezdce, kteří s New Jersey padli potřetí za sebou a v noci na neděli budou odvracet první mečbol.

TORONTO MAPLE LEAFS - TAMPA BAY LIGHTNING

2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

STAV SÉRIE: 3:2

Tampa odvrátila mečbol Toronta

Hokejisté Toronta postup do druhého kola zatím oslavit nemohli. V zápase s Tampou poměrně brzy vedli, jenže záhy vyrovnával Cirelli. Ve druhé části se trefil Eyssimont, který měl pak prsty i na brance Paula v 52. minutě. Matthews sice necelé čtyři minuty před koncem snížil, ale výhru Lightning zpečetil gólem do prázdné klece Alex Killorn.

Branky a nahrávky

6. Rielly (Knies, Tavares), 57. Matthews (Tavares, Marner) – 7. Cirelli (Hagel, Perbix), 25. Eyssimont (Bogosian, Cole), 52. Paul (Colton, Eyssimont), 60. Killorn (Hedman, Cirelli).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 56:20

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35



Tři hvězdy utkání

1. Michael Eyssimont (TBL) 1+1

2. Andrej Vasilevskij (TBL) 28 zákroků

3. Morgan Rielly (TOR) 1+0

NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK RANGERS

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Třetí výhra Devils za sebou

Do vedení se New Jersey dostalo už po devětatřiceti sekundách, kdy touš do šibenice zametl Ondřej Palát. Poté padaly branky ve druhé periodě. Erik Haula nejprve tečoval před brankou a o deset minut později výborně vyřešil přečíslení ve spolupráci s Mercerem. Aktivní Ďáblové nepouštěli Jezdce do větších šancí a svou výhru pojistili pět minut před koncem další trefou Hauly. Poprvé v této sérii se tedy radoval domácí tým. New Jersey bude mít mečbol!

Branky a nahrávky

1. Palát, 24. Haula (Mercer, Severson), 34. Mercer (Haula), 55. Haula (Hischier, Graves).

Statistika

Střely na bránu: 43 – 23 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 29



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:50

Igor Šesťorkin (NYR) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:14



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:06

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:41



Tři hvězdy utkání

1. Akira Schmid (NJD) 23 zákroků

2. Erik Haula (NJD) 2+1

3. Dawson Mercer (NJD) 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS

4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:1

Rytíři prvním postupujícím

Vegas jako první celek v letošním ročníku NHL postoupilo do druhého kola, ačkoliv první utkání s Winnipegem na domácím ledě prohrálo. De facto už v polovině pátého utkání nebylo co řešit. Rytíři poprvé skórovali v první minutě a pak třikrát v rozmezí osmi minut ve druhé periodě. Hned na třech trefách Golden Knights měl podíl kapitán Mark Stone. Hokejisté Jets svou ztrátu korigovali v 55. minutě díky Connorovi.

Branky a nahrávky

1. Stephenson (Stone, Howden), 21. Stone (Pietrangelo), 25. Karlsson (Amadio, R. Smith), 29. Stephenson (Stone, Eichel) – 55. Connor (Wheeler, Lowry).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (VGK) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 52:31



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Chandler Stephenson (VGK) 2+0

2. Mark Stone (VGK) 1+2

3. William Karlsson (VGK) 1+0

