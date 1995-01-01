Devils vyloupili Toronto, Florida zvládla koncovku v Bostonu

22. října 7:27Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL byla nálož jedenácti zápasů. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.
New Jersey sice prohrávalo po první periodě 0:1 v Torontu, ale do druhé části vlétlo ve vysokém tempu, nasázelo soupeři čtyři branky a nakonec si odváží cenné dva body po vítězství 5:2.
Na Marchanda čekalo pěkné video při návratu na led Bostonu emotivní video. Borec s třiašedesátkou na zádech se po jeho zhlédnutí na ledové ploše dokonce rozbrečel.
Koncovka zápasu mezi Bruins a Panthers byla hodně strhující, Geekie v 59. minutě po nahrávce Pastrňáka vyrovnal na 3:3, ale celý stadion umlčel vítězným gólem 25 vteřin před koncem Verhaeghe.
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils
2:5 (1:0, 1:4, 0:1)
Branky a nahrávky
7. Tavares (Ekman-Larsson, Nylander), 28. Maccelli (Nylander, Tavares) – 22. J. Hughes (Bratt, Pesce), 24. Glass (Meier, L. Hughes), 25. Dillon (Glendening, Gricjuk), 37. J. Hughes (Bratt, Nemec), 60. J. Hughes (Bratt)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:19
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) 3+0
2. John Tavares (TOR) 1+1
3. Jesper Bratt (NJD) 0+3
Ottawa Senators – Edmonton Oilers
2:3pp (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
41. Cozens (Batherson), 42. Chabot (Perron) – 17. McDavid (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 21. Howard (Draisaitl), 63. Walman (Ekholm, Savoie)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 62:24
Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 62:24
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:01
Tři hvězdy utkání
1. Jake Walman (EDM) 1+0
2. Isaac Howard (EDM) 1+0
3. Dylan Cozens (OTT) 1+0
New York Islanders – San Jose Sharks
4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
10. Horvat (Barzal, Schaefer), 11. Cizikas, 20. Heineman (Lee, Šabanov), 27. Schaefer (Duclair, Palmieri) – 9. Graf (Dellandrea), 15. Gaudette (Misa, Graf), 51. Celebrini (Orlov, Ferraro)
Statistiky
Střely na bránu: 27 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:49
Jaroslav Askarov (SJS) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 57:49
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Schaefer (NYI) 1+1
2. Collin Graf (SJS) 1+1
3. Emil Heineman (NYI) 1+0
Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks
5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Branky a nahrávky
12. Dewar (Wotherspoon, Acciari), 35. Novak (Letang, Brazeau), 37. Crosby (Rakell), 38. Mantha (Malkin, Brazeau), 46. Brazeau (Mantha, Letang) – 2. Garland (Elias Pettersson, Hronek)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 24 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:52
Kevin Lankinen (VAN) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:52
Tři hvězdy utkání
1. Justin Brazeau (PIT) 1+2
2. Sidney Crosby (PIT) 1+0
3. Kris Letang (PIT) 0+2
Washington Capitals – Seattle Kraken
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
9. Dowd (Carlson, Duhaime), 21. Leonard (Protas, Fehérváry), 22. Chychrun (Ovečkin, D. Strome), 60. Wilson (Dowd, Protas) – 44. Schwartz (Meyers)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 19 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Matt Murray (SEA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 57:34
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:47
Tři hvězdy utkání
1. Jakob Chychrun (WSH) – 1+0
2. Ryan Leonard (WSH) – 1+0
3. Logan Thompson (WSH) – 18 zákroků
Boston Bruins - Florida Panthers
3:4 (0:1, 0:1, 3:2)
Branky a nahrávky
43. Zacha (Mittelstadt, Arvidsson), 45. E. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 59. M. Geekie (Mittelstadt, Pastrňák) – 2. Samoskevich (Marchand, Lundell), 23. Greer (Gadjovich), 50. Luostarinen (Marchand, Ekblad), 60. Verhaeghe
Statistika
Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 19
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 59:16
Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:49
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:26
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) 0+2
2. Carter Verhaeghe (FLA) 1+0
3. Casey Mittelstadt (BOS) 0+2
St. Louis Blues - Los Angeles Kings
1:2pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
43. Faulk (R. Thomas, Kyrou) – 22. Laferriere (Kempe), 62. Kempe (Kuzmenko, Fiala)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 61:50
Darcy Kuemper (LAK) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 61:50
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) – 1+1
2. Darcy Kuemper (LAK) – 17 zákroků
3. Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků
Nashville Predators – Anaheim Ducks
2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky
15. Jost (Stastney, J. Barron), 27. F. Forsberg (Josi, O'Reilly) – 9. R. Johnston (Gudas, Minťukov), 25. Leo Carlsson (Trouba, C. Gauthier), 36. C. Gauthier (Trouba), 37. Sennecke (McTavish, R. Johnston), 52. Terry (Poehling, R. Johnston)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/5 | Trestné minuty: 20 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:29
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:19
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %
Tři hvězdy utkání
1. Ross Johnston (ANA) 1+2
2. Cutter Gauthier (ANA) 1+1
3. Tyson Jost (NSH) 1+0
Dallas Stars – Columbus Blue Jackets
1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky
32. Seguin (Blackwell, Erne) – 5. Fantilli (Jenner, K. Johnson), 19. Jenner (Coyle, Severson), 48. Mateychuk (Činachov, Aston-Reese), 55. Voronkov (Monahan, Marčenko), 57. K. Johnson (Fantilli)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:16
Elvis Merzļikins (CBJ) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:12
Tři hvězdy utkání
1. Elvis Merzļikins (CBJ) – 22 zákroků
2. Boone Jenner (CBJ) – 1+1
3. Tyler Seguin (DAL) – 1+0
Utah Mammoth - Colorado Avalanche
4:3pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
30. Schmaltz (Keller, Sergačjov), 33. Crouse (Stenlund, Carcone), 46. Sergačjov, 61. Guenther (Keller, Sergačjov) – 6. Makar (Kelly, Bardakov), 42. Drury (Colton), 58. Nečas
Statistika
Střely na bránu: 33 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:33
Scott Wedgewood (COL) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:33
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:33
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) 1+0
2. Michail Sergačjov (UTA) 1+2
3. Karel Vejmelka (UTA) 30 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.