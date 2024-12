Devils znovu na výsluní aneb Jak plán generálního manažera přinesl výsledky

New Jersey Devils procházejí velkolepou proměnou. Díky odvážným tahům generálního manažera Toma Fitzgeralda a jeho týmu se klub znovu řadí mezi elitu NHL. Nový trenér, klíčové posily a důraz na detaily přinesly týmu skvělý start do sezony a otevřely dveře k návratu do play-off.

„Bojujeme o místo v play-off, ale co je nejdůležitější, hrajeme správným způsobem,“ uvedl Fitzgerald v rozhovoru pro RG. „Držíme se správných návyků, protože je denně trénujeme. Zdůrazňujeme detaily a malé věci, které jsou klíčové pro vítězství.“

Jedním z klíčových kroků bylo angažování Sheldona Keefa, bývalého trenéra Toronto Maple Leafs. Fitzgerald věřil, že Keefe přinese do týmu lepší tréninkové návyky.

„Podívejte, ať si kdo chce říká, co chce, Keefe má za sebou pět sezon v NHL a pokaždé dovedl tým do play-off,“ vysvětlil Fitzgerald. „Udělali jsme si detailní průzkum a Keefe se ukázal být přesně tím, koho jsme hledali. Jeho přístup a práce s hráči překonaly naše očekávání.“

Výsledky mluví za vše. Devils jsou po polovině sezony zcela jiným týmem, což potvrzuje i jejich umístění na 4. místě NHL s bilancí 21-11-3. Fitzgerald přitom vyzdvihuje především Keefeovu roli v přeměně týmu.

„Sheldon si zaslouží veškerý kredit. Je skvěle připravený a jeho organizační schopnosti jsou na špičkové úrovni. Učil hráče důležitost drobných detailů a nastavil standardy, na které si tým rychle zvykl,“ pochválil Fitzgerald. „Tento přístup se přenáší i do zápasů, protože hrajeme tak, jak trénujeme.“

Úspěšná přeměna Devils však nezačala jen na lavičce. Fitzgerald a jeho tým během letní přestávky podnikli několik klíčových kroků, které nyní nesou ovoce.

„Můj odvedl skvělou práci. Pomohl mi provést výměny a podpisy, které nám poskytly potřebnou tvrdost – fyzickou i mentální,“ popsal Fitzgerald. „Pokud chcete uspět ve čtyřech kolech play-off, bez tvrdosti a silné vůle to nezvládnete.“

Mezi klíčové tahy patřily výměny Jacoba Markströma z Calgary, Paula Cottera z Vegas a Johna Kovacevice z Montrealu. Dalším důležitým podpisem byl volný hráč Brett Pesce. Pro posílení hloubky kádru pak přišli Brendan Dillon a Stefan Noesen.

„Vyřešili jsme problém s brankářem, zlepšili fyzickou hru a nastavili nový standard pro naše tréninky. To byl další krok v naší evoluci,“ pokračoval Fitzgerald. „Důležité je, že se tyto změny promítají do herního projevu a přispívají ke zlepšení.“

Nové posily nejen že změnily dynamiku týmu na ledě, ale také posílily jeho kulturu mimo led. Zkušení hráči jako Dillon nebo Cotter pozitivně ovlivnili mladé hvězdy týmu.

„Brendan Dillon, Johnathan Kovacevic, Paul Cotter nebo Stefan Noesen – všichni přinesli fyzický prvek a správnou mentalitu. To se odráží na hráčích jako Dougie Hamilton nebo Dawson Mercer,“ řekl Fitzgerald. „Dokonce i Jack Hughes z toho těží. Už dříve chápal svou roli, ale teď ji plně přijímá každou noc. Tým drží při sobě, a to je vidět na ledě.“

