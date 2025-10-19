Diamant v uhlí. Finnie už válí a prý má potenciál jako Zetterberg, v čem je jeho kouzlo?

21. října 16:00Tomáš Zatloukal
Vylovit z pozdních kol draftu znamenité hokejisty? Přesně tím Detroit proslul na konci minulého milénia. Stačí vzpomenout na jména jako Pavel Dacjuk, Tomas Holmström či Henrik Zetterberg. Zblízka tuhle těžbu diamantů z uhlí sledoval tehdejší kapitán Red Wings Steve Yzerman. A teď se mu možná povedl stejný kousek v roli generálního manažera svého milovaného klubu. Jsou to dva roky, co draftoval Emmitta Finnieho. Kanaďana, ze kterého se stává nová senzace a miláček fanoušků v Hockeytownu.
Aby se Finnie, borec ze sedmé rundy, probil do sestavy Rudých křídel?
A měl po šesti duelech pět bodů?
To ještě před pár měsíci čekal jen málokdo. Byť by se přece jeden věštec našel, tohle jsou slova jeho kouče z AHL Dan Watson: "Má potenciál Zetterbergova kalibru. Je to hráč, který se vyplatí v sezoně 25/26 sledovat."
Watson viděl, jaký má Finnie přístup, co všechno na ledě zvládá. Rychle v jeho očích přeskočil borce, kteří byli draftováni podstatně dříve.
To samé se stalo v případě trenéra "áčka" Todda McLellana. A jeho to on, kdo čerstvě přiblížil, v čem vězí úchvatný vzestup nejúspěšnějšího z tria hokejových sourozenců (starší bratr Marshall hraje na univerzitě, sedmnáctiletá sestra Payton v akademii).
"Tím, že byl draftován až v sedmém kole, musel si své místo na ledě už v juniorce zasloužit. Měli nabušený kádr a on potřeboval pracovat na hře na obou koncích kluziště, aby se vůbec prosadil do sestavy a hrál," míní McLellan. Něco na tom jistě bude, ostatně i Zetterberg vynikal ve všestrannosti.
A Dacjuk? Škoda slov, vždyť je trojnásobným vítězem Selkeho trofeje. Horší startovní pozice vás přinutí více dřít. Jedna věc je skauting, který objeví surový drahokam. Druhou je plejerova nátura - ochota vybrousit své kvality.
⚠️ FIRST NHL GOAL ALERT ⚠️
— NHL (@NHL) October 19, 2025
Congrats, Emmitt Finnie! pic.twitter.com/TuIicRQoM6
"Občas se frajer z první rundy, považovaný za hvězdu, zaměřuje hlavně na ofenzívu a další detaily mu unikají. Emmitt se věnoval obojímu, hře s pukem i bez něj. Pochopil, že je stejně důležité získávání kotoučů jako střílení gólů. Je důležité, aby si tohle spousta juniorských es uvědomila," míní McLellan.
A dodává: "Pak tu máte hráče z úvodních kol a nemůžete je pustit na led, protože mají ve hře nedostatky."
Finnie ho upoutal také svou náturou. "Je nebojácný, nerozklepou se mu kolena." A tak ho klidně poslal naposledy proti edmontonským Olejářů bránit soupeřovu hru bez gólmana. "Zkrátka mu věříme," shrnuje McLellan. Výsledek? Dvacetiletý zelenáč skóroval!
V předchozím průběhu mače zaznamenal svůj premiérový gól v NHL, když dorazil ránu Jacoba Bernarda-Dockera. "Jacob to udělal skvěle, poslal puk na branku, já tam zrovna stál. Je to skvělý pocit," jásal nad svým zásahem s pořadovým číslo 1.
Tenhle energický dříč, který výborně bruslí a má obstojné ofenzivní instinkty, ohromil i detroitského kapitána Dylana Larkina.
"Jen výjimečně dělá chyby. Je to pracant, ostatně kvůli tomu se stal v juniorce kapitánem. Dělá mezi mantinely všechny ty drobné činnosti, díky kterým můžete vyhrát zápas," chválí Finnieho, který recipročně oceňuje Larkinovy rady, triky, vůdcovství i hokejový kumšt.
Finnie se uvedl skutečně znamenitě. Dí tak i dějiny, je prvním hráčem v dresu s okřídleným kolem od roku 2015 draftovaným v sedmém kole či později, který se blýskl alespoň dvougólovým večerem.
Předchůdce? Hádejte třikrát... Zetterberg.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.