Díky, ale dál už ne! Vegas se rozhodlo nepokračovat s Tortorellou

16. června 18:26David Zlomek
Trenérská rošáda ve Vegas nabírá po skončení sezony další nečekaný směr. Zlatí rytíři, kteří se před pár dny probojovali už do svého třetího finále Stanley Cupu v historii, se s hlavním koučem Johnem Tortorellou překvapivě loučí a v probíhajícím kalendářním roce tak začínají hledat už třetího šéfa střídačky.
„Děkujeme Tortsovi za vedení, které našemu týmu poskytl od svého březnového příchodu do organizace. Když jsme se rozhodli ho do Vegas přivést, potřebovali jsme v klíčovém bodě sezony okamžitý impuls. Jeho zkušenosti a lídrovství se ukázaly být přesně tím oživením, které jsme hledali a které nás dovedlo až do finále Stanley Cupu. Jsme mu vděční za jeho vášeň, upřímnost a oddanost naší organizaci a přejeme jemu i jeho rodině jen to nejlepší,“ vzkázal mu generální manažer Vegas Kelly McCrimmon.
Sedmašedesátiletý veterán přitom dokázal s týmem v závěru ročníku naprosté zázraky. Když pouhých osm zápasů před koncem základní části nahradil odvolaného Bruce Cassidyho, málokdo tušil, co bude následovat. Tortorella z kritického závěru vydoloval fantastickou bilanci sedmi výher a jediné porážky v prodloužení, čímž Vegas prakticky ukradlo divizní korunu v Pacifické divizi.
Tortorellova parta si pak s Utahem poradila i díky dvěma zvládnutým prodloužením, následně poměrně hladce přejela Anaheim, a to úplně největší překvapení si schovala až do finále Západní konference. Tam naprosto šokujícím způsobem, a pro Vegas vůbec nejsnadněji v celém play-off, vyřadila Colorado v jednoznačné sérii 4:0 na zápasy. Spanilá jízda narazila do zdi až ve finále, kde Zlatí rytíři po třetím utkání nad Carolinou sice vedli, ale nakonec se museli sklonit před houževnatostí Hurricanes.
Než svérázný kouč na konci ročníku kývl na nabídku Rytířů, užíval si už v podstatě trenérského důchodu a odskakoval si pouze na mezinárodní scénu. Je tak docela dobře možné, že chtěl jednoduše zažít ještě jednu poslední velkou jízdu. Pokud by ale chtěl na klubové úrovni pokračovat, nabídka na trhu je momentálně velmi úzká a specifická. Pro nadcházející ročník 2026/27 hledají hlavního trenéra už jen Edmonton Oilers a Toronto Maple Leafs.