Díky, ale stačit to nebude! Týmy vyhazují hráče ze zkoušek, smutní i Hoffman

Zatímco konec srpna se pro některé hráče promění v dobu naděje, kdy podepisují zkušební kontrakty, blížící se říjen se zase nese v duchu ničení snů. Zkouška fajn, ale místo pro tebe nemáme. Tak nějak se manažeři loučí s těmi, kteří neuspěli. Mezi takové se letos řadí i dvě známá jména – Mike Hoffman (Edmonton) a Sammy Blais (Vancouver).

Vzhledem k číslům 34letého hráče v přípravných zápasech je to trochu překvapivé. Hoffman zatím nastoupil ve čtyřech z pěti přípravných zápasů Oilers a připsal si gól a tři asistence. Od začátku bylo jasné, že to bude těžký boj, protože na křídlech je spousta zkušených hráčů.

Pokud by se pro Hoffmana našla jednocestná nabídka, pravděpodobně by ji získal již více než týden před začátkem ročníku. Zájem o jeho služby by však měl být i v případě dvoucestné smlouvy nebo kontraktu v AHL a jednou z možností zůstává i podpis v Evropě.

V minulém ročníku v dresu Sharks jeho produktivita výrazně poklesla a v 66 utkáních se omezila na 10 gólů a 23 bodů.

I když se zdá, že místo na soupisce NHL je nepravděpodobné, byl by chytrým cílem pro týmy, které hledají posilu do AHL, pokud tedy bude ochoten hrát v nižší soutěži. Od doby, kdy se v organizaci Senators vypracoval na profesionálního hráče, se na ledě AHL neobjevil.

Osmadvacetiletý Blais podepsal v srpnu s farmou Vancouveru, ale zároveň se řeklo, že zabojuje o místo v prvním týmu. Nastoupil do tří zápasů a zůstal bez bodu.

Blais se v podstatě ucházel o roli 13. nebo 14. útočníka. Vzhledem k tomu, že Canucks podepsali smlouvy s Kieferem Sherwoodem a Danielem Sprongem, aby posílili spodní šestku, a také vzhledem k tomu, že perspektivní Jonathan Lekkerimäki by rád pronikl na soupisku.

Blais strávil minulou sezonu v St. Louis, kteří ho v polovině ročníku 2022/23 znovu získali od Rangers v rámci výměny Vladimira Tarasenka. V roce 2014 si ho St. Louis vybralo v šestém kole draftu a strávil zde své první čtyři sezony v NHL, než byl v létě 2021 vyměněn do New Yorku spolu s volbou ve druhém kole draftu za Pavla Bučněviče.

V minulé sezoně se snažil udržet v sestavě Blues, v 53 utkáních si připsal jen jeden gól a šest asistencí.

Share on Google+