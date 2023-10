Díky, veteráne! Maple Leafs v obraně spoléhají na nejstaršího hráče ligy

Brankář a obrana Toronta, to jsou věčná témata, která fanoušci spojují s tím, proč nepřichází žádný větší úspěch. V této sezoně se tento narativ dost možná bude opakovat. Hned na začátku sezony totiž Maple Leafs musejí spoléhat na Marka Giordana, nejstaršího hráče ligy.

Je fér dodat, že hodně teď Giordano hraje kvůli nedávnému zranění obránce Jakea McCabea, který patří do prvních dvou obran. Nic to však nemění na tom, že i tak jde o alarmující situaci.

Postupně začal hrát Giordano víc a víc. Dostal se na osmnáct minut, pak dokonce na dvacet a půl. Pak dokonce vstřelil svůj první gól v sezoně.

"Každý hráč chce hrát víc a já nejsem jiný. Jsem o dost starší než většina kluků, ale hraju rád," řekl Giordano, který měl předtím z torontských obránců nejnižší průměr času na ledě. "Čím víc minut odehrajete, tím je to lepší. Je to spíš o rytmu než o čemkoli jiném. A čím víc se dostanete do rytmu, tím se vám hraje lépe a většinou zapomenete na drobné chyby, které jste udělali chvíli před tím.“

McCabeovo zranění však vyvolalo malé deja vu. V minulé sezoně musel Giordano přijmout více práce a náročnější úkoly, když se celá obrana Maple Leafs trápila nebo byla zraněná. (Morgan Rielly, T.J. Brodie a Timothy Liljegren – ti všichni byli zraněni minimálně 15 zápasů.)

Potíž byla v tom, že Giordanovi v play off došla šťáva.

"Nebyl spokojený s tím, jak se play off vyvíjelo, a to ho přimělo k tomu, aby měl skvělé léto a udělal nějaké změny v přípravě," vysvětluje Keefe. "Gio začal sezonu opravdu dobře a neočekáváme, že by se to změnilo, přestože možná bude muset hrát o něco více."

V Torontu se však modlí, aby zkušený borec vydržel. Povolán byl 27letý William Lagesson, který v minulé sezóně v NHL nehrál, což vypovídá o defenzivních možnostech.

Veřejným tajemstvím však je, že generální manažer Brad Treliving stále považuje svou obranou vozbu za rozpracovanou a před uzávěrkou přestupů ji posílí.

Share on Google+