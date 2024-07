Dilema jménem Noah Dobson. Jak s ním Islanders naloží?

V současném kádru NY Islanders panuje spousta nejistoty, budoucnost jádra týmu visí ve vzduchu. Jedním z hráčů, o kterém se v současné době hodně mluví, je obránce Noah Dobson, který by měl být podle mnoha fanoušků odměněn prodloužením smlouvy.

Dobson je urostlý obránce, který hrál v posledních několika sezónách nedílnou roli v týmu Islanders. Přestože v posledních 17 zápasech sezony zaznamenal jen šest bodů, minulou sezónu zakončil s 10 góly a 70 body v 79 zápasech. V pouhých 24 letech pravděpodobně ještě nevyužil svůj celý potenciál a to, že je pravák, ho činí o to cennějším.

Do další sezony půjde s kontraktem na čtyři miliony dolarů, pak smlouva vyprší. Co na to Isles?

Pokud by Islanders nyní Dobsona prodloužili, bylo by to pravděpodobně za částku kolem 9 milionů dolarů ročně. Mnozí fanoušci ale říkají, aby to Isles risknuli a se smlouvou počkali.

Pokud se Dobsonova výkonnost v této sezóně sníží, mohl by mít smlouvu blížící se 7,5 milionu dolarů ročně. To by ho řadilo zhruba na úroveň platu Ryana Pulocka (6,15 milionu dolarů) a Adama Pelecha (5,75 milionu dolarů).

Existuje ale i varianta, že se Dobson utrhne ze řetězu a udělá další skok ve svém vývoji. V tom případě by se mladý bek určitě rád dostal na úroveň Adama Foxe či Caleho Makara, kteří berou kolem zmiňovaných devíti milionů.

Stačí si představit, že Dobson zlepší obrannou činnost a k tomu nastřílí více než 15 gólů a nasbírá více než 80 bodů, přičemž bude v průměru hrát kolem 23 minut. Obří kontrakt by tím pádem byl na světě.

Za posledních pět let je jediným obráncem se smlouvou přesahující 10 milionů dolarů ročně Rasmus Dahlin, což mnozí považují za přeplácení. Dahlinova smlouva, kterou podepsal před minulou sezonou po 73bodovém výkonu, je skutečně obří. V obraně je sice elitní, ale 60 bodů překonal jen jednou a často hraje více než 25 minut za zápas. Vzhledem k tomu, že Sabres se stávají konkurenceschopnějšími, je nepravděpodobné, že by si udržel tak vysoký čas na ledě, a tato smlouva týmu nepomůže.

Co na to generální manažer Lou Lamoriello?

