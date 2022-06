Dilema ve Vancouveru. Podrží jádro, nebo se bude prodávat?

Kolem Vancouveru je v poslední době poměrně živo. Vedení týmu zapsalo velký úspěch, to když ve velké konkurenci dokázalo přilákat druhého nejproduktivnějšího hráče uplynulého ročníku KHL. Nyní však řeší další hlavolam. Dle zámořských novinářů je velký zájem o J. T. Millera a Brocka Boesera.

J. T. Miller vzbuzuje pozornost v podstatě dlouhodobě. Spousta fanoušků si přála, aby americký útočník před uzávěrkou přestupů posílil právě jejich tým. Canucks nakonec nedostali žádnou odpovídající nabídku, a tak Miller zůstal.

To by se však v létě mohlo změnit. Jazýčkem na vahách je rozhodně i smluvní situace. Platný kontrakt má Miller pouze na následující sezonu, po ní může být volným hráčem. Canucks tak musí jednat. Buď ho podepsat, nebo vyměnit.

„Vypadá to jako by ve Vancouveru začala lovecká sezona. Ne, že by okamžitě prodávali všechny, ale hlasitě se hovoří o Millerovi a Boeserovi,“ potvrdil novinář Darren Dreger. „Náhradou by nebyly jenom výběry v draftu, potřebují také hráče. Ve Vancouveru to bude zajímavé léto.“

Zajímavá je i situace ohledně Boesera. Ještě před pár dny uvedl Jim Rutherford, prezident klubu, že rozhodně neodejde jako volný hráč. Boeser je totiž nyní chráněným volným hráčem, Rutherford tak naznačil, že ho určitě kvalifikují minimálně k arbitráži.

Buď s ním tedy podepíšou kontrakt, nebo práva na něj vymění, nebo dojde k nabídkové listině. Jisté je, že v lize je o pětadvacetiletého střelce velký zájem. A Canucks jsou dle Dregera ochotni naslouchat nabídkám.

To platí i pro Millera, jenž za sebou má životní ročník. Jediný bod ho dělil od dorovnání stobodové hranice. Někdejší hráč Rangers je stěžejní postavou ofenzivy a je jasné, že bude chtít pořádně zaplatit.

Mohou si to ale ve Vancouveru dovolit? Boeser by stál minimálně 7,5 milionů dolarů. To by značně přeškrtalo plány, jelikož za rok končí smlouva nejen Millerovi, ale také kapitánovi Horvatovi. O další rok později bude chtít velkou výplatu i Elias Pettersson.

Někdo bude muset z kola ven.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+