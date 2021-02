Diváci jako doping. Madison Square Garden skoro po roce bavila fanoušky

První zápas Jezdců před zraky diváků nemohl pro domácí dopadnout lépe. Výborně hrající Rangers zvládli třetí utkání ze čtyř, když smázli tápající Medvědy z Bostonu 6:2. Ti dvojzápas proti newyorským celkům nezvládli, ve čtvrtek s Islanders inkasovali sedmkrát, v pátek šestkrát.

Stali se tak nechtěným komparzem v představení, které mohli poprvé v sezóně sledovat v Madison Square Garden také fanoušci. Jak bylo ze sociálních sítí zřejmé už včera, kompetentní autority povolily desetiprocentní naplnění haly. Když se omezená nabídka střetne s vysokou poptávkou, cena letí nahoru. V Americe je pro to výraz „skyrocket“.

Podle TicketIQ vyšplhala průměrná cena vstupenky přes 300 dolarů.

Zatímco v České republice vládní nařízení eskalují a znemožňují i to málo, co dosud bylo povoleno, ve světě se situace pomalu zlepšuje a restrikce uvolňují. New York, loni stran covidu jedno z nejproblémovějších míst na světě, nabídl v Madison Square Garden NHL fanouškům po 356 dnech.

Bylo to úplně něco jiného než hrát před prázdnou halou. Každý hit byl doprovázen hlasitou odezvou, každý vydařený zákrok brankáře ovacemi ve stoje. I těch 1 800 přítomných znělo hokejistům po dlouhém půstu jako narvaný dům.

„Znělo to jako 20 000, ne jako 2 000,“ řekl Adam Fox.

„Poslouchal jsem národní hymnu a měl husí kůži. Takovou energii jsem necítil hodně dlouho,“ přiznal Ryan Strome, který přispěl k vítězství gólem a dvěma nahrávkami.

Poslední domácí duel s fanoušky si Jezdci užili 7. března 2020, pak přišlo přerušení kvůli korona pandemii. „Asi nikdo z nás netušil, jaký dopad na náš výkon to bude mít. Byli neuvěřitelně hlasití a vášniví,“ pochvaloval si trenér David Quinn.

Skalp silného Bostonu potěšil. Domácí rozhodli o úspěchu hlavně ve druhé třetině, po které vedli 4:1. Za hosty zaznamenal 300. branku v NHL Brad Marchand. U obou tref poražených asistoval David Pastrňák, krom první lajny se bohužel nikdo další nepřidal. Za domácí byli vidět hlavně citovaní Strome (1+2) a Fox (0+2), s Lindgrenem (0+2) vyhlášení hvězdami večera.

„Dneska jsme se nepodělali, dneska jsme hráli. Neztratili jsme systém a hráli fyzicky. Je to dobrý tým. Hráli dobře, ale my jim neustoupili. Jsem hrdý na naše nasazení,“ dodal Fox.

